Alexandru Arșinel, la 81 de ani, o viață printre zâmbete și drame. Ce se întâmplă acum cu actorul

Fostul partener, de-o viață, al Doameni teatrului de revistă, Stela Popescu, fost director al teatrului de revistă ”Constantin Tănase”, a ajuns la vârsta venerabilă de 81 de ani. A trăit o viață întreagă pe scenă, dar în privat a avut parte de drame și încercări. Acesta este, pe scurt, Alexandru Arșinel.

Orie român l-a văzut măcar odată, poate pe scena teatrului ”Constantin Tănase”, sau, mai mult ca sigur, la televizor, în programele speciale de revelion sau în emisiunile de divertisment difuzate de televiziunea națională de-a lungul timpului. A format, alături de regretate Stela Popescu, unul din cele mai iubite și apreciate cupluri de revistă din România, cu mii de spectacole de revistă, ân țară și în străinătate. Alexandru Arșinel și-a dedicat întreaga viață scenei, jocului actoricesc și publicului.

Acum, ajuns la 81 de ani, uitându-se în urmă, ar putea spune că a avut o viață plină. Plină de reușite dar și de drame personale despre care s-a decis să vorbească, cu greu, dar a făcut și acest pas. Ca noi toți a fost obligat să se auto-izoleze în această perioadă, dar pentru Alexandru Arșinel lucrurile nu au fost la fel de simple, având în vedere că soția sa, de foarte mulți ani, este la pat, bolnavă. După cum povestește actorul, este greu, dar are ajutorul unei femei caer, chiar și acum, a venit să-l ajute.

”Am stat mai mult sau mai puţin cu mască pe figură, când am mai ieşit din casă. Am mai fost pe la teatru, prin oraş, cu treburi. Noi, cei de peste 65 ani, am fost interzişi să supravieţuim, am fost condamnaţi. Eu am avut o sarcină în plus faţă de persoana soţiei mele care este grav bolnavă, fiind paralizată. Ea e condamnată la pat, însă mâna dreaptă o mai mişcă şi picioarele le târaie.”, povestește actorul.