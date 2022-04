Alexandru Arșinel a făcut anunțul trist: „Voi pune punct”

Alexandru Arșinel trece printr-o perioadă grea din punct de vedere al sănătății. La vârsta de 82 de ani, după șase decenii de spectacole și apariții pe micile ecrane, actorul spune că este pregătit să se retragă din lumea teatrului.

Din cauza problemelor de sănătate pe care le are, Alexandru Arșinel își pregătește ieșirea din teatru și se retrage din ceea ce iubește cel mai mult. Actoria va rămâne cea mai mare pasiune a sa și, chiar dacă nu se simte pregătit mental, trebuie să renunțe din cauza stării de sănătate.

Alexandru Arșinel a trecut prin două operații de cord. În urmă cu două luni a ajuns de urgență la spital, iar probleme de sănătate s-au înmulțit. Actorul spune că, chiar dacă nu se simte bine, va încerca să-și onoreze toate contractele pe care le are și va încerca să reziste cât mai mult, făcând ceea ce iubește.

„Încerc să adun întâlniri medicale ca să mă pot face repede cât mai bine. Sunt cu băiatul meu, caut o clinică pentru recuperare fizică, recuperare medicală. Nu mă mai întrebați, în 60 de ani de teatru nu am lipsit niciodată. Ei trebuie să găsească ceva, este mană cerească, să zică că a lipsit de la teatru Arșinel. Când am avut transplant și am avut probleme medicale am lipsit, dar acum au mâncat rahat, să comenteze că am lipsit.

Am repetat după amiază spectacolul, iar seara trebuia să fiu la spectacol, dar n-am putut, mi s-a făcut rău, am avut vertij, nu am putut să mă țin pe picioare, nu am putut să mă deplasez, din păcate. Eu la asta mă refer, îmi e atât de urât să comen.tez treaba asta cum nu vă puteți da seama”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Click.ro