Alexandra Stan, în cele mai incitante imagini. Fanii au înnebunit când au văzut-o așa FOTO

Alexandra Stan a încins din nou atmosfera pe rețelele sociale, distribuind câteva fotografii care i-a făcut să suspine pe urmașii lui Adam. Fosta Faimoasă de la Survivor 2021 și-a etalat trupul fără de cusur, într-o costumație sumară de invidiat.

Face ea ce face și mereu ajunge în centrul atenției. Alexandra Stan și-a pus admiratorii pe jar, încă o dată, după ce a scos de la naftalină o serie de fotografii incitante, în care și-a etalat trupul de zeiță în costumații de scenă controversate și revelatoare.

Focoasa blondină este perfect conștientă de atuurile sale fizice evidente, motiv pentru care nu ratează nicio ocazie să atragă atenția urmăritorilor săi de genul masculin.

Cu toate acestea, recent, cântăreața s-a lovit de un val de critici și acuzații dure din partea internauților, care au apostrofat-o pe vedetă pentru faptul că ar fi adoptat ținute scenice și costumații care ar fi lăsat puțin loc imaginației.

De Ziua Internațională a Femeii, solista și-a frapat fanii de pe Instagram, distribuind câteva fotografii inedite.

Controversată și nonconformistă, așa cum ne-a obișnuit dintotdeauna, Alexandra Stan s-a dezis, din nou, de inhibiții și s-a afișat într-o ținută care a lăsat puțin loc imaginației.

Alexandra Stan a purtat o rochie care imită printul unui trup nud, semnată de celebrul designer Jean Paul Gaultier.

Viziunea artistică a solistei nu a fost apreciată de către internauți, care au apostrofat-o pe vedetă că ar fi pozat fără haine pe Internet.

„Deci nu pot să cred ce comentarii am primit. Unii chiar au crezut că am o rochie transparentă. Doamne! Nu vedeți că e print? Am leșinat de râs!”, le-a dat replica solista haterilor, pe Instastories.