Alexandra Stan, imagine senzuală din dormitor. Fanii, însă, nu au fost impresionaţi. Ce i-au transmis artistei

Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi din țară, al cărei succes a depășit de mult timp granițele țării. Este talentată, superbă, nonconformistă, excentrică, mereu în schimbare și foarte curajoasă în ceea ce privește stilul vestimentar, astfel că nu se ferește să se pozeze adesea în ipostaze provocatoare. Iată cea mai recentă apariție a sa, din dormitor.

Blondina este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, care afișează mereu o energie debordantă, pozitivă. Cântăreața nu se ferește să apară în fața publicului în ipostaze provocatoare, în ciuda reacțiilor uneori negative pe care le stârnește.

Alexandra și-a transformat conturile de pe rețelele sociale într-un jurnal online, publicând imagini din culisele show-urilor sale, din vacanțele pe care le face, dar și din viața de zi cu zi, fiind urmărită, doar pe Instagram, de peste jumătate de milion de oameni.

Recent, cântăreața a bifat o nouă apariție senzuală, chiar din propriul dormitor. Aceasta s-a pozat aproape dezbrăcată, fiind vizibilă doar bata bikinilor. Vezi imaginea AICI.

Așa cum era de așteptat, reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, mulți dintre ei criticând-o pentru alegerea de a publica această fotografie.

Deși întotdeauna artista afișează o imagine zâmbitoare și plină de viață, putini știu că ea se luptă cu o boală care îi dă mari bătăi de cap. Este vorba despre Tiroidita Hashimoto, care o face să fie predispusă la o îngrășare rapidă.

“Avem 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu în ultima vreme.

Nu consum gluten, lactate, zahăr, soia, alcool, mai deloc. Cafeaua la fel mai puțin, doar una de dimineața, înainte beam 3-4 cafele pe zi. Eu cred totuși că medicamentul e baza. E foarte riscant să te bazezi doar pe alimentație.

Iau Euthyrox de 50 mg, atât am luat de la început, nu-l înterup că nu vreau să risc”, a spus Alexandra pentru Click!.