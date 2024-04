Alexandra Stan, dezvăluire despre motivul pentru care mulţi bărbaţi au vrut o relaţie cu ea. Nu s-a ferit să recunoască: „Am oprit orice interacţiune”

Alexandra Stan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Deși se bucură de un succes formidabil și este apreciată de mulți oameni, nu a avut noroc la bărbați. Vedeta a recunoscut motivul pentru care mulți și-au dorit o relația cu ea, dar lucrurile tot nu au mers.

Alexandra Stan se numără printre cei mai cunoscuți artiști din România, care s-au remarcat și în plan internațional. Are un succes formidabil și și-a făcut un nume mare în industrie, însă viața ei nu a fost mereu roz.

Din contră, a trecut prin multe greutăți de-a lungul timpului și a fost supusă unor teste grele. Cele mai multe probleme le-a întâmpinat în plan sentimental, unde a avut parte de multe dezamăgiri de la bărbații din viața ei.

Alexandra Stan este liniștită acum și se declară fericită alături de noul ei partener, care o face să se simtă iubită și respectată. Recunoaște, însă, că a avut alături bărbați care stăteau cu ea doar pentru faimă și pentru faptul că avea o situație financiară mult mai bună decât a lor.

A fost de mai multe ori în situația de a face cadouri unui bărbat care nu avea nimic de oferit, ci doar așteptări. Când și-a dat seama că cineva profită de pe urma ei, a ales să plece și să nu mai permită nimănui să o batjocorească.

Și da, au existat și bărbați care au fost interesați de aspectele astea, dar important este că mi-am dat seama la timp și am oprit orice interacțiune am avut cu ei. Iar în prezent, sunt iubită și fericită”, a declarat vedeta pentru Viva .

„Au existat situații în viața mea când am fost eu cea care a făcut cadouri, dar și momente când am primit. Probabil în momentul interviului eram într-o etapă în care doar eu eram cea care oferea.

Alexandra Stan a avut mai multe relații de-a lungul timpului și majoritatea dintre ele s-au încheiat rău. A trecut chiar și printr-un mariaj eșuat, deși credea că a găsit atunci marea iubire, alături de care va petrece restul vieții.

Artista recunoaște că a pierdut numărătoarea când vine vorba despre relații toxice și oameni care au făcut-o să sufere, dar mărturisește că, la acea vreme, a făcut eforturi mari pentru a repara lucrurile.

Cântăreața spune că nu regretă nimic din ce a trăit cu oamenii ce au făcut parte din viața ei. Singurul lucru pe care și-ar dori să-l mai poată schimba este faptul că nu a fost sinceră cu ea și s-a mințit că are puterea să facă oamenii din jur mai buni, în timp ce ei deveneau tot mai răi.

„Nu cred că am stat să număr, însă, inevitabil, am ajuns și acolo, și, ca orice om, mi-am dorit, într-adevăr, să fac lucrurile să meargă, din iubire, din obsesie, din dorința de a reuși.

Nu regret nimic, poate regret că nu am fost sinceră cu mine, dar cred că fiecare lucru pe care l-am făcut sau fiecare moment, sau decizie pe care am luat-o m-au adus aici, unde sunt astăzi, și consider că aceste lucruri m-au făcut ceea ce sunt”, a mai spus vedeta pentru sursa precizată anterior.