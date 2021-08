Alexandra Dinu, gest jenant în București. Nu a avut nicio jenă, chiar dacă au văzut-o mulți oameni

Alexandra Dinu este o femeie superbă, cu mult stil și rafinament. Cu toate astea, vedeta de la Românii au Talent a făcut o gafă majoră, în plină stradă.

Frumoasa blondină a fost prinsă de paparazzii Spynews în timp ce făcea un gest halucinant. Fără pic de rușine și crezând că nu o vede nimeni, actrița a fost prinsă în fapt.

Este celebră și foarte apreciată, dar, la fel ca orice om, nu este perfectă. Alexandra Dinu este o actriță și o femeie foarte rafinată, plină de stil și bun gust.

Cu toate astea, și ea mai face greșeli flagrante. Ea a fost surprinsă în timp ce șoferul personal o ducea la un mall din Capitală.

Ajunși la destinație, Alexandra și angajatul eu au mers spre portbagaj ca să ia o sacoșă imensă cu haine.

În drum spre intrarea în magazin, șoferul a vrut să fumeze o țigară, însă înainte de asta s-a asigurat că mașina este închisă.

Între timp, Alexandra Dinu a luat sacoșa din mâna șoferului și în același timp a aruncat pe jos o hârtie mototolită, fără pic de rușine.

Nu a fost o greșeală, pentru că actrița s-a uitat în urma ei să vadă dacă a călcat pe hârtie sau nu, așa că gestul ei a fost făcut sperând că nu o vede nimeni și cu gândul că oricine mai aruncă hârtii în plină stradă, cel mai probabil.

Diva a intrat în mall și și-a lăsat hainele la spălătorie, dând instrucțiuni foarte clare privind cum și unde trebuie curățat.

Actrița a plecat cu șoferul ei în bolidul de lux. În timp ce el și-a mai aprins o țigară, vedeta de la Pro Tv a vorbit la telefon.

Alexandra Dinu face parte din juriul Românii au Talent. Blondina a revenit în țară, spre surprinderea tuturor.

„Și eu, ca mulți oameni care au plecat din țară, simt că România înseamnă acasă, înseamnă țara care m-a format, care mi-a dezvoltat valorile și unde îmi găsesc mereu locul.

Oricât de mult am călători, oricâte experiențe diferite am avea, consider că doar acasă te întorci cu adevărat la tine și la ceea ce însemni tu ca om.

Așa că îmi era dor de timpul petrecut aici, de prietenii pe care nu i-am putut vedea în ultimul timp, de momentele de plimbare și redescoperire.”, a declarat ea.