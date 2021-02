Alex Bodi rupe tăcerea după imaginile bătăilor date Biancăi Drăgușanu: ”Poate să facă 50.000 de plângeri”

Bianca Drăgușanu povestea în urmă cu zece luni, pe când era într-o relație cu Alex Bodi, că a fost snopită în bătaie de către acesta. „O pot dezminți”, susținea bărbatul. Într-un interviu ulterior, tot el declara că au existat episoade de agresiune în casa lor, din cauza atitudinii persiflante a blondinei. La puțin timp după, cei doi au fost surprinși de fotoreporterii unui tabloid intrând în locuința din Tunari a afaceristului – el pe două picioare, Bianca șchiopătând, având fața tumefiată. Ei și-au spus ”adio” de mai bine de patru luni, însă cineva a răscolit trecutul și a adus în lumina reflectoarelor imagini cu diva având un aspect ce poate afecta emoțional auditoriul. Unele dintre fotografii erau surprinse în urma unei blefaroplastii, o operație estetică la care femeia a recurs în urmă cu ceva timp, s-a scuzat chiar ea. Mai târziu, după ce și Bodi a ieșit la declarații pe acest subiect, chiar Bianca a publicat adevăratele imagini făcute imediat după lovirile primite cândva.

Alex Bodi, discuție pe tema ”imaginile violenței” după ce Bianca Drăgușanu a”etalat” pe internet probele agresiunii

Așa se face că după seria de amintiri violente s-a declanșat un tăvălug de afirmații. Vizat de cele mai recente acțiuni ale Biancăi, Alex Bodi, contactat de ”XNS”, a ținut să-și spună punctul de vedere. „Poate să facă 50.000 de plângeri (…). Doamna declară multe chestii referitoare sau cu aluzie la mine, ca de multe dăți, dar se pare că nu știu câtă credibilitate mai are. În primul rând, eu nu vreau să îi mai intru în jocul ăsta murdar și am evitat asta aproape trei luni de zile. Am evitat total orice provocare venită din partea dânsei și să public această chestie nu cred că este un beneficiu pentru mine, având în vedere viața mea, punctul în care mă aflu. Relația în care mă aflu, deci nu m-ar avantaja sub nicio formă.

Ea a fost cu mine din 2018, în septembrie și noi ne-am despărțit anul trecut. Iar referitor la imaginile pe care le-am publicat, că am mai primit dintr-o grămadă de părți, ar trebui să știe că vine cu lucruri care s-au întâmplat acum doi ani, anumite chestii pe care eu mi le-am asumat și le-a recunoscut. Eu când fac ceva îmi asum, dar ea trebuie să aducă dovezi de moment. Sper să nu fie nevoit să vorbesc, pentru că nu mai vreau să intru în scandalul ăsta mediatic, pentru că eu nu trăiesc din asta”, a declarat omul de afaceri în cadrul emisiunii ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Diva a depus la dosar un certificat medico-legal

Bianca Drăgușanu a depus o plângere penală împotriva lui Alex Bodi, în urmă cu două luni. La dosar se află și un certificat medical scos în urma traumei create Bodi, după cum acuză blondina.