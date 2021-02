Alex Bodi, la un pas de suicid pentru Bianca Drăgușanu?! Noi detalii șocante ies la iveală

Relația dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-a sfârșit în urmă cu mai bine de un an, însă multe lucruri pare că au rămas nespuse. Astfel, după seria imaginilor făcute publice de Bianca după ce a fost agresată de afacerist și filmarea lui în care ea mergea pe autostradă printre mașini, punându-și viața în pericol din cauza unui conflict intern, urmează noi dezvăluiri din spatele idilei toxice. De această dată, este vorba despre Bodi, care ar fi avut în plan să recurgă la un gest necugetat pentru Bianca.

Conform Fanatik, o altă înregistrare șocantă ar urma să apară în spațiul public. Protagonistul ar fi Alex Bodi, care a fost filmat în timp ce se rănea la mână cu un cercel în formă de cruce și o implora pe divă să nu divorțeze. Acesta chiar a amenințat că se va sinucide dacă blondina va pleca din viața lui.

Cei doi foști soți continuă să se acuze reciproc și să dezvăluie detalii surprinzătoare din relația lor, care, deși părea că se află pe tapet, a fost până acum în mare ceață pentru telespectatori, ceea ce au văzut reprezentând doar o mică parte din ceea ce a fost în realitate. Recent, bărbatul a făcut publică o înregistrare video în care Bianca apare mergând pierdută pe mijlocul drumului, printre mașini care gonesc pe lângă ea cu 100/h, punându-și viața în pericol. Despre aceste imagini Bodi a zis că a fost doar o repetiție a acțiunilor sale, blondina mai având episoade de acest gen.

„Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Neagă că a luat pastile și că a leșinat. Am găsit-o cu un prieten leșinată pe jos în casă. A zis că a plâns și că a adormit pe jos. Sunt mai multe lucruri pe care nu vreau să le divulg”, a spus omul de afaceri din Mediaș.