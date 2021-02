Alertă meteo ANM. Vine prăpădul peste România. Vremea se schimbă total

ANM a emis situația meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 1 februarie- 14 februarie. Astfel, dacă în prima săptămână vremea se va afla într-un proces treptat de încălzire, vremea se va răci considerabil în a doua săptămână de prognoză. Iată care sunt estimările meteorologilor ANM pentru fiecare regiune în parte!

Alertă meteo ANM. Vremea se schimbă radical!

Prognoza meteo Banat

Încălzire treptată în prima săptămână, cu valori termice peste normalul perioadei. Se va ajunge la 15 grade C, iar valorile minime vor coborî până la 4-5 grade C. Răcire a vremii în cea de-a doua săptămână de prognoză, când maximele se vor încadra între 2 și 6 grade C, iar minimele voor fi între -6 și -2 grade C. Izolat, precipitații slabe în prima parte a intervalului de prognoză și pe arii mai extinse în cea de-a doua parte.

Prognoza meteo Crișana

Proces de încălzire până spre finele primei săptămâni, cu temperaturi între 10 și 14 grade C, iar minime între 3 și 6 grade C. Săptămâna a doua vine cu o răcire treptată, îndeosebi pe final, când media maximelor termice va fi între 3 și 5 grade, iar minimele vor coborî între -6 și -3 grade C. Se anunță precipitații slabe, izolat în prima săptămână și pe arii extinse în a doua.

Prognoza meteo Transilvania

Încălzire treptată până în data de 5 februarie, când temperaturile cresc până la 10-13 grade C, iar minimele ating 3-4 grade C. În cea de-a doua săptămână, vremea se va răci, iar după data de 10 februarie maximele vor ajunge la 2-3 grade C, iar minimele până la -9 și -8 grade C. Precipitații slabe cantitativ, izolate până în data de 5-6 februarie, după care vor fi pe arii mai extinse.

Prognoza meteo Maramureș

Un proces de încălzire până în data de 5 februarie, cu maxime de 9-11 grade C și minime de 2 și 4 grade C. Răcire treptată, apoi, în a doua săptămână de prognoză, cu temperaturi între 1 și 4 grade C și minime de -8 și -4 grade C. Sunt posibile precipitații aproape în fiecare zi.

Prognoza meteo Moldova

Vremea se va încălzi până în 5 februarie, cu temperaturi de 12 grade C și minime de 3-4 grade C. Apoi se anunță un proces de răcire, cu maxime aproape de pragul înghețului și minime sub acesta, cu -8… -4 grade C. Precipitații pe alocuri, cu probabilitate mai mare la începutul intervalului de prognoză.

Prognoza meteo Dobrogea

Variații de temperatură în prima săptămână, cu 7-13 grade C și minime încadrate între 2 și 7 grade C. Se va răci însă în a doua săptămână de prognoză când maximele nu vor depăși 4 grade C, iar minimele vor fi între -2…-5 grade C. Temporar, precipitații.

Prognoza meteo Muntenia

Valori termice în creștere până în 5 februarie, cu 13….15 grade C, apoi în scădere, când maximele nu vor depăși 6 grade C. Minimele vor fi de 2…4 grade în prima săptămână și -5…-4 în cea de-a doua. Probabilitate de precipitații mai ridicată în prima parte a intervalului, dar și după data de 6 februarie.

Prognoza meteo Oltenia

Vreme în proces de încălzire până în 5 februarie, cu temperaturi între 14 și 16 grade C. Se va răci însă treptat, când se va ajunge la maxime de 5…6 grade C. Minimele se vor menține în jurul a 3 grade C, iar la finalul intervalului de prognoză vor ajunge la -5 grade C. Se anunță temporar precipitații.

Prognoza meteo la munte

Temperaturi pozitive în prima săptămână de prognoză, cu maxime de 5…6 grade C, după care maximele vor fi negative, între -6…-3 grade C. Minimele termice vor fi sub zero grade C, iar cel mai frig va fi spre finalul celei de-a doua săptămâni de prognoză, cu temperaturi ce ating -10 grade C. Temporar, se anunță precipitații în fiecare zi.