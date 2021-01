Meteo. ANM vine cu vești crunte de la 1 februarie. Iarna face ravagii în România

Specialiștii ANM au emis o nouă alertă de vreme rea pentru București și alte nouă județe ale țării. Atenționarea meteo se va menține câteva zile. Sunt anunțate ceață și vânt puternic ce va bate cu peste 50 km/h.

Atenționare meteo ANM: Cod galben pentru mai multe județe. Vreme închisă și nebulozitate joasă de la 1 februarie

Județele Ialomița, Giurgiu și Ilfov se află sub Cod galben de ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Și zona de munte a județetelor Mramureș, Cluj, Bistrița-Năsăud, Suceava și Neamț sunt sub avertizare de vânt puternic cu rafale de 50-70 km/h.

Se anunță vreme închisă pentru prima parte a lunii februarie.

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 16:00 – 01 februarie, ora 12:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, polei și intensificări ale vântului;

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în toată țara. Cantitățile de apă vor depăși local 15…20 l/mp, iar în regiunile vestice, izolat 30…40 l/mp.

În jumătatea de nord a Moldovei vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri mai consistent. În Maramureș, Crișana și Transilvania vor fi precipitații mixte, iar în celelalte regiuni mai ales ploi. La munte, la altitudini mai mici de 1400 m, în special în Carpații Occidentali,ploile și lapovița vor determina topirea parțială a stratului de zăpadă existent. Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări în zonele montane și în regiunile sudice și sud-estice, în general, cu viteze de 50…60 km/h.

Cod galben

Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, la altitudini de peste 1400 m, în Carpații Meridionali și Carpații Occidentali

În Carpații Meridionali și în Carpații Occidentali, mai ales la altitudini de peste 1400 m, temporar va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat de zăpadă, local consistent. Vântul va prezenta intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar îndeosebi în zona înaltă a Carpaților Meridionali, rafalele vor depăși 90 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada.

Precipitații și polei în jumătatea de sud a Moldovei, N-E Munteniei și S-E Transilvaniei

Interval de valabilitate: 31 ianuarie, ora 20:00 – 01 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate și zone afectate: polei pe arii extinse în jumătatea de sud a Moldovei, nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei

În jumătatea de sud a Moldovei, în nord-estul Munteniei și în sud-estul Transilvaniei, îndeosebi în a doua parte a nopții de duminică spre luni (31 ianuarie/1 februarie), temporar se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, iar pe arii extinse va fi polei.