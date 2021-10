Alertă meteo ANM. Vin ninsorile în România. Ce val de frig ne așteaptă în țară

Alertă meteo ANM. Vin ninsorile în România. Un val de frig lovește țara noastră, iar procesul de răcire se va resimți mai întâi temperaturile diurne, după care la cele din cursul nopților, devenind mai frig decât de regulă. Sunt așteptate ninsori la munte.

Astfel, vineri și sâmbătă vremea o să devină de rece, aria precipitațiilor o să se extindă și o să cuprindă îndeosebi jumătatea de sud a țării, iar la munte, în general, la altitudini de peste 1500 de metri vor fi precipitații mixte.

Potrivit estimărilor meteorologilor în jurul datei de 10 octombrie, maxiele termice vor fi de 13…15 grade C, iar minimele vor fi de 6-8 grade C.

Potrivit ANM – Administrația Națională de Meteorologie, azi, răcirea vremii o să continue și o să se resimtă mai ales la valorile termice din timpul zilei.

Cerul are înnorări și o să plouă în vestul și sud-vestul țării și izolat în rest, cu o mai mare probabilitate în sud-est. La altitudini mari sunt posibile, de asemenea, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul suflă în general moderat, având intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, iar cele minime pot fi cuprinse, în general, între 1 și 10 grade. Dimineața și noaptea izolat o să se semnaleze ceață și brumă. În Capitală, valorile termice diurne o să continue să scadă ușor, astfel încât vremea o să devină rece pentru prima decadă a lunii octombrie.

Potrivit meteorologilor, cerul o să fie mai mult noros, dar cu probabilitate de ploaie destul de redusă. Vântul o să aibă temporar intensificări, în special după amiaza și seara. Temperatura maximă o să fie de 15-16 grade, iar cea minimă de 7-8 grade.

Vineri se anunță frig. Meteorlogii anunță că vremea o să fie mai mult rece decât în mod normal pentru această periaodă, mai ales în regiunile extracarpatice. Cerul o să fie mai mult noros și va ploua cu o probabilitate mai mare în vest, sud și centrul țării.

Pe crestele montane o să fie posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul o să sufle slab și moderat, cu unele intensificări, mai ales în vestul Carpaților Meridionali. Valorile maxime se vor încadra între 10 și 18 gradde C, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade C. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

În Capitală, mâine, vremea o să fie rece și în general închisă, cu probabilitate ridicată pentru ploi de scurtă durată. Vântul o să sufle în general moderat. Temperatura maximă o să se situeze în jurul valorii de 14 grade C, iar cea minimă o să fie de 6-8 grade C.