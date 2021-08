Alertă meteo ANM. Temperaturile vor scădea drastic în următoarele 2 săptămâni. Ce pericol vine cu ele

În intervalul 23 august-5 septembrie, vremea se răci în toată țara și va ploua în aproape toate regiunile, anunță ANM. Iată cum va fi vremea în toate regiunile țării.

Alertă meteo ANM. Temperaturile vor scădea drastic în următoarele 2 săptămâni

ANM spune că în Banat, vremea va fi caldă în prima zi din interval, după care se va răci și va ajunge la temperaturi între 24 și 26 de grade C, care se vor menține în aproape tot intervalul de prognoză. Și valorile minime au o evoluție asemănătoare, cu medii de 16-18 grade la început, apoi vor coborî spre 12-14 grade C. Instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă.

În Crișana, va fi o vreme călduroasă în prima zi de prognoză, cu medii ale maximelor de 32 de grade C, însă se va răci brusc și semnificativ din ziua următoare, temperaturile încadrându-se între 22 și 26 grade C până la finalul intervalului. Și nopțile vor fi mai reci, între 12 și 14 grade C.

Va fi și instabilitate atmosferică cu cantități însemnate de apă.

Vremea pe regiuni

În Transilvania vremea se va răci treptat, maximele termice încadrându-se la 22 de grade C, iar cele minime între 12 și 14 grade C, după care, între 27 august și 5 septembrie vor fi de 10-12 grade C. Se anunță perioade cu ploi.

În Maramureș, vremea se va răci treptat, temperaturile coborând de la 30 de grade C la 22-24 grade C. Minimele se vor situa între 14-16 grade C și între 10-12 grade C. Se anunță, de asemenea, perioade cu ploi, în ambele săptămâni de prognoză.

În Moldova, valorile termice vor fi normale pentru această perioadă, cu maxime de 28 grade C și minime între 14-16 grade C. Se va răci apoi, ajungându-se la valori între 22 și 24 grade C și nocturne între 12 și 14 grade C. Condiții de ploaie pe aproape tot intervalul de prognoză.

În Dobrogea, vremea va fi călduroasă pe arii restrânse, cu maxime între 26-28 de grade C și minime de 18 grade C. Regimul pluviometric va fi deficitar, cu excepția zilelor de 26 și 27 grade C.

În Muntenia, vremea va fi călduroasă la început, cu medie între 28 și 30 grade C. Temperaturile minime se vor situa între 14 și 16 grade C în prima săptămână, după care între 12 și 14 grade C în următoarea. Instabilitate atmosferică accentuată.

În Oltenia, vremea va fi călduroasă, cu valori termice între 30 și 32 de grade C, după care se va mai răci, ajungându-se la 26-28 grade C. Minimele ating 16 grade C, după care între 13 și 15 grade C. Instabilitate atmosferică, și aici.

La munte, vremea se va răci treptat, maximele coborând de la 20 de grade la 16 grade C. Minimele vor fi în scădere, cu medii între 6-16 grade C. Instabilitatea termică va fi accentuată, semnalându-se averse cu caracter torențial.