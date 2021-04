Alertă meteo ANM. Frig peste tot în România: când scăpăm de iarnă

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru zilele ce urmează. Când vom scăpa definitiv de iarnă? Românii abia așteaptă sezonul cald după o lungă perioadă în care temperaturile au fost foarte scăzute.

Primăvara se lasă bine de tot așteptată, mai cu seamă că românii din multe zone ale României au fost din nou martorii unor ninsori neașteptate. Ultimul avertisment al specialiștilor arăta că ne vom bucura de vreme caldă abia de la jumătatea weekend-ului, după ce bruma și înghețul vor începe să dispară.

Iarna s-a lăsat așteptată o perioadă, iar acum se pare că nu mai vrea să facă pași înapoi, așa că de o bună vreme avem parte de schimbări extreme de vreme. Până azi am avut în vizor un cod galben de ninsori valabil pentru 20 de județe din România, iar cum a expirat acesta specialiștii au indicat temperaturi călduroase.

Până la orele 10:00, zonele de deal și munte vor fi cuprinse de ninsoare, iar în nordul și centrul țării avem parte de brumă. ”Se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade în special în nordul şi în centrul ţării şi în dealurile sudice.

Se va produce brumă şi pe alocuri îngheţ la sol. Temporar, în după-amiaza zilei de miercuri (07 aprilie) şi în cursul zilei de joi (08 aprilie) în zonele de deal şi de munte vor mai fi precipitaţii slabe predominant sub formă de ninsoare”, au anunțat specialiștii ANM, informează știripesurse.ro. Conform acestora, vântul va avea intensificări în zona de sud-vest și centru cu rafale de 45-55 de km/h, iar la munte peste 60-70 de km/h, spulberând zăpada.

„În intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă din an mai ales în timpul nopţilor şi al dimineţilor, când se vor înregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade în special în nordul și în centrul țării și în dealurile sudice. Se va produce brumă și pe alocuri îngheț la sol.

Notă: Temporar, în după-amiaza zilei de miercuri (07 aprilie) și în cursul zilei de joi (08 aprilie) în zonele de deal și de munte vor mai fi precipitații slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului menționat, în sud-vest și centru, cu viteze în general de 45…55 km/h, iar la munte peste 60…70 km/h, spulberând zăpada” (Sursa: meteoromânia.ro)

„Deocamdată, în martie, ca în fiecare an am avut şi manifestări de iarnă. Nu e neobişnuit. Anul trecut am avut viscol în 22 martie. În 2017, am avut viscol în zona Moldovei în 19-21 aprilie. Se poate întâmpla orice, chiar şi în martie şi aprilie. Pe măsură ce înaintăm în primăvară, astfel de manifestări sunt tot mai rare şi durează tot mai puţin, dar ele pot exista. De-abia din aprilie vom putea vorbi mai mult de primăvară”

Meda Andrei, meteorolog