Alertă meteo ANM. Fenomene periculoase în jumătate de țară. Ce intemperii acaparează România

Alertă meteo ANM. În multe părți ale Europei, vremea rece ar trebui să continue până la finele acestei săptămâni. Anomalii de temperaturi scăzute, sunt anunțate de meteorologi pentru aceste zile. Recordul istoric al României a fost de 44,5 de grade, din 1951 încoace. În ultima perioadă în România s-au înregistrat temperaturi și de 44 de grade. Cu toate asta avem încă o alertă meteo ANM cu schimbări bruște de temperaturi.

Alertă meteo ANM pentru 18 august 2021. Muntenia, Moldova, Transilvania și Oltenia sub Cod Galben

După ce în ultimele zile am avut parte de alte temperaturi caniculare, în această dimineață avem o nouă alertă meteo ANM pentru 18 august. Conform comunicării Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nord-estul Olteniei vor fi sub instabilitate atmosferică temporar accentuată. Codul Galben emis are valabilitate până mâine, 19 august, la ora 8 dimineața.

„Vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin frecvente descărcări electrice. Vor fi averse torențiale și pe alocuri vijelii și grindină. Astfel de fenomene vor fi pe parcursul zilei de astăzi în Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nord-estul Olteniei, iar în noaptea de miercuri spre joi și în Dobrogea. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25-40 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și în restul teritoriului.”, anunță ANM.

Cod Portocaliu de vijelii puternice

În același interval 18-19 augsut, avem o alertă meteo ANM de instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vor fi resmițite în nordul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Dobrogei, sudul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, precum și local în Carpații Meridionali și Orientali.

În acest timp „vor fi perioade cu vijelii puternice, cu rafale de peste 70-90 km/h, averse torențiale, frecvente descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 30-40 l/mp și izolat 50-70 l/mp.”, anunță ANM.

Alertă meteo ANM. Valul de căldură se intensifică

Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni arată că valul de căldură va persista și se va intensifica. Maximele se va situa în jurul valorii de 38 de grade, iar minimele vor fi de 21 de grade. Ulterior vremea se va răci accentuat.

În perioada 20 – 25 august se va încălzi din nou, cu temperaturi maxime, în general, de 31-33 de grade. Minime se vor încadra în jurul valorii 16 grade. Spre finalul lunii august este posibilă o scădere ușoară de temperatură, până spre 27-28 de grade la valorile maxime și la 14 grade pentru temperaturile minime.