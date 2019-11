Alertă la Londra! Ce se întâmplă în aceste momente pe London Bridge

Este alertă la Londra, vineri, după ce polițiștii au tras mai multe focuri de armă pe London Bridge și au strigat către cetățeni să evacueze zona. Martorii susțin că oamenii legii le-au cerut să se îndepărteze, în timp ce altora li s-a spus să se adăpostească în magazine și restaurante.

UPDATE – Autoritățile britanice anunță că o persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma incidentului de pe Podul Londrei.

„În timp ce ne aflam pe pod, au apărut polițiștii, care au tras două focuri de armă, apoi am văzut o persoană întinsă la pământ”, a relatat un jurnalist de la BBC.

Câțiva martori au reușit să facă fotografii. Pe imagini se observă o camionetă pe London Bridge, în timp ce traficul rutier este blocat.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

— Timothy Johnson (@timtj) 29 noiembrie 2019