Alertă ANM. România se va răcori în următoarele zile! Când ne va lovi următorul val de caniculă

Veste importantă de la ANM. În următoarea perioadă vremea se va răci și vom scăpa de caniculă. Ce spun experții în meteorologie despre noul val de caniculă care va reveni în Capitală și marile orașe ale țării. Când ne va lovi, din nou, căldura.

Vara anului 2021 a fost foarte capricioasă. Luna iunie ne-a întâmpinat cu foarte multe ploi, în timp ce jumătatea lunii iulie ne-a surprins cu temperaturi foarte ridicate și un val sufocant de caniculă, care a cuprins Capitala și marile orașe ale României.

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță schimbări drastice în privința vremii. După caniculă urmează un val de aer rece în țara noastră. Valorile termice vor coborî în vestul, centrul si nordul țării. Meteorologii emit un cod portocaliu de instabilitate atmosferică începând de duminică, 1 august.

Avertizarea de cod portocoaliu de instabilitate atmosferică este valabil de astăzi, 1 august, de la ora 16. Se inmultesc instabilitatile in Banat, Crișana, Maramureș si chiar nordul Moldovei. Cantitatile de apa vor fi 25-30 l pe metrul pătrat, dar vantul va putea ajunge si la 100 de km pe ora in timpul vijeliilor”, a explicat Elena Corduneanu, duminică, la Realitatea PLUS.

După codul portocaliu de furtuni și vijelii de acum câteva zile, experții meteo fac un nou avertisment privind vremea din următoarea perioadă.

Conform meteorologilor, fenomene bizare de schimbări ale temperaturilor se vor observa în weekendul 31 iulie – 1 august în județele Mehedinți, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Vrancea.

În ceea ce privește valul de căldură care a acoperit celelalte părți ale Europei, specialistul Elena Corduneanu a declarat:

„Schimbarea e globala, nu se incalzeste la fel pe tot globul .Europa e in frunte, aici temperatura anuala a crescut cel mai mult din celelalte zone ae Terrei.

Este intr-adevar un val meteo extrem la nivelul intregii planete. Nu eram obisnuiti cu incendii in Siberia, calduri excesive in zonele polare”.

Am mai avut calduri. Recordul lunii august este 44 de grade, deci nu-l atingem, dar ne apropiem foarte mult. Problema căldurii in acest an an a fost persistența.

E mai greu de suportat cu o zi, două cu 40 de grade decât o săptămână cu 38 de grade”, a declarat meteorologul la Realitatea Plus.