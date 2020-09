Alegeri Locale 2020: votul a început. Gabriela Firea a ajuns la urne înainte să se deschidă secția

Ziua alegerilor locale a venit, iar politicienii noștri nu au așteptat mult până să meargă la urne. Este cazul Gabrielei Firea care nu s-a dezis nici de aeastă dată de porecla pe care i-a dat-o soțul ei Florin Pandele. Așadar, ”Albinuța” a mers la urne încă dinainte ca aceastea să se deschidă, luându-i prin surprindere atât pe jurnaliști cât și pe toți cei din secția de votare.

Primarul în funcție al Capitalei, Gabriela Firea, s-a prezentat la urne încă dinainte ca acestea să se deschidă. Încrezătoare și cu un zâmbet larg pe față, edilul a intrat în secția de votare de care aparține, înainate de ora 7.00, ora la care se deschid oficial urnele de vot. ”Acum sunt regulamnetar!”, a exclamat primarul Bucureștiului, după ce și-a pus masca pe față sub privirile mirate ale celor prezenți care observaseră că a făcut acest gest abia după ce a trecut pragul secției.

După ce și-a exprimat votul, Gabriela Firea le-a spus câteva cuvinte și juraliștilor care se aflau acolo. Ea și-a motivat opțiunea de vot, spunând că a votat cu gândul la oamenii din București. Nu a ezitat să își arate încrederea în rezultatul scrutinului de astăzi.

”Am votat dis de dimineață! Mă bucur că am ajuns și de această dată să fiu prima care a votat din această secție! Am votat cu gândul la copiii, la bunicii și la toți tinerii, la toți adulții. Am votat pentru investiții în București în infrastructură, combaterea poluării. Cei mai importanți sunt oamenii, iar oamenii trebuie să fie pe primul loc, nu? Merg la muncă. Și de mâine tot la muncă! Ne câștigăm dreptul de a munci cu drag.