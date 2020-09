Alegeri locale 2020. Pentru cine iese la vot Daniel Băluță, primarul sectorului 4: ”Am reușit”

Campania electorală pentru alegerea primarilor a ajuns la final. Duminică se vor alege edilii, cei care pentru patru ani vor adminsitra și vor gestiona atât fondurile bugetare, dar și proiectele pentru comunitate.

Alegeri locale 2020. Pentru cine iese la vot Daniel Băluță, primarul sectorului 4

De asemenea, Daniel Băluță este unul dintre candidații unui noi mandat la alegerile locale 2020. El a fost primar al Sectorului 4 în intervalul 2016-2020. Acum, el dorește să continue proiectele de modernizare și dezvoltare ale sectorului 4. Este părinte, medic şi primar. Acesta spune că campania sa a fost plină, antrenantă, provocatoare și frumoasă.

”Am avut ocazia să cunosc, dar şi să reîntâlnesc, atât direct cât şi virtual, extrem de mulţi oameni din sectorul nostru care mă susţin, care îşi doresc să vadă noile proiecte împlinite. Am avut prilejul să descopăr noi nevoi ale cetăţenilor de aici, pentru care deja am soluţii şi sunt nerăbdător să le pun în practică, împreună cu echipa mea. Avem proiecte cu care am intrat în linie dreaptă pentru finalizare, iar cu altele suntem în faza de început. Această interacţiune intensă cu oamenii care locuiesc în sectorul 4 mi-ar plăcea să o continui şi după data de 27 septembrie. Foarte mulţi dintre ei au venit cu idei, cu propuneri interesante, pertinente pentru modernizarea sectorului nostru şi mă bucură foarte mult să văd cum comunitatea noastră se implică în viaţa sectorului. O administrare bună o faci printr-un bun dialog cu opinia pubilcă, cu cetăţenii, printr-o colaborare deschisă, constructivă, bazată pe respect reciproc. Sincer, sunt deosebit de onorat de încrederea bucureştenilor din Sectorul 4. Săptămânile acestea au putut să-şi reamintească de unde am pornit acum 4 ani. Au văzut ce am reuşit să facem, împreună, pentru sectorul nostru. Ce urmează să facem. Îmi place să las faptele să vorbească. Eu cred că în alegerile pentru primari contează foarte mult omul. Ce poate face el pentru comunitate, cât de mult îşi doreşte, real, să facă pentru cei care i-au acordat încrederea lor. Cât de mult iubeşte oamenii şi cât de interesat este să aducă prosperitatea şi confortul în viaţa lor. Este mult mai simplu când oamenilor le arăţi fapte. Le spui făcând, că îţi pasă de ei. Că vrei să aibă locuri de muncă bine plătite, o viaţă uşoară, sănătoasă, că vrei să îşi ducă copiii la şcoli moderne, sigure, că îţi doreşti să aibă mai mult timp pentru familiile lor, să respire un aer curat, să aibă unde să îşi petreacă timpul liber a declarat Daniel Băluță pentru News.ro, citat de stiripesurse.ro.

Ce vrea să facă pe viitor Daniel Băluță

Ce proiecte a finalizat Daniel Băluță? Modernizarea sectorului 4, investiții în sănătate, infrastructură, educație, spune el. A început să construiască pentru protejarea mediului înconjurător și îmbunătățirea calității aerului din sudul Bucureștiului, plantând 30.000 de copaci și aamenajând mii de spații verzi. A anvelopat peste 600 de blocuri și a reabilitat școlile și grădinițele din sector. A construit peste 200 de locuri de joacă, a amenajat ”cea mai mare parcare publică” din București. A început și programul de digitalizare a administrației locale și se spoate mândri că sectorul 4 este cel mai ”smart” din București.

”Sunt doar câteva dintre proiectele pe care le-am realizat pentru dezvoltarea comunităţii noastre. Şi acesta este doar începutul!”, a spus Daniel Băluță. Însă ce vrea să facă pe viitor?

Programul pe următorii 4 ani este şi mai complex. Spre deosebire de 2016, când am pornit de la zero pe aproape toate palnurile, acum, consolidăm şi creştem economic, educaţional, sanitar şi social viaţa oamneilor din Sectorul 4. Despre unele dintre proiecte am vorbit deja, pe unele dintre ele le-am demarat. Vom construi o staţie de metrou în cartierul Berceni, care va transforma zona de sud a Bucureştiului într-un veritabil hub de business. Am primit banii – 50 milioane euro de la Ministerul Fondurilor Europene şi pot spune că am intrat în linie dreaptă cu acest proiect.

”Să aleagă continuitatea pentru copiii lor”

Începem, împreună cu Federaţia Române de Hochei pe Gheaţă, construcţia unui patinoar olimpic în curtea Liceului Traian Vuia, pe un teren de 2,5 hectare. Patinoarul va fi acoperit şi va avea peste 1.500 de locuri în tribune. Va găzdui atât campionate naţionale şi internaţionale de hochei şi patinaj artistic, cât şi diferite spectacole pentru public. Aducem o nouă premieră şi vom construi primul teatru din Sectorul 4! Va fi amplasat în parcul Tudor Arghezi pe care îl amenajăm pe Bulevardul Metalurgiei

Consider că accesul la cultură nu este un moft, ci un drept, aşa că am finalizat procedura de proiectare a acestui obiectiv de investiţii extrem de important şi urmează să lansăm licitaţia publică privind construirea teatrului. Vom finaliza programul de extindere şi modernizare a infrastructurii rutiere , dar şi reabilitarea termică a tuturor blocurilor din sector.

Sunt doar câteva proiecte pe care le avem în vedere şi povestesc acum despre ele pentru că mie îmi place să vorbesc aplicat, despre ce am făcut. Iar aceste proiecte sunt în diferite faze de execuţie”, a declarat Daniel Băluță.

Tot Daniel Băluță spune că va ieși la vot în data de 27 septembrie pentru copii.

”Îi rog să iasă duminică la vot. Fără teamă. Să iasă masiv la vot. Şi să aleagă pentru o viaţă bună, tihnită. Să aleagă continuitatea, cu gândul la copiii lor, la viitorul copiilor lor”, a mai declarat Daniel Băluță.