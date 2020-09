Alegeri locale 2020. Lista candidaților din Sibiu: cine va fi primar

Orașul Sibiu și-a anunțat lista de candidați pentru Alegerile Locale 2020. Lista cuprinde atât candidații la funcția de primar al orașului Sibiu, cât și cei pentru Consiliile județene și locale.

Pentru funcția de primar al orașului Sibiu, conform BEM Sibiu, s-au înscris 6 candidați, cât despre funcțiile în cadrul Consiliilor județene sau locale numărul candidaților este mult mai mare. Conform listelor oficiale sunt peste 5.000 de candidați în tot județul Sibiu. În rândurile ce urmează vă propunem numele candidaților pentru primăria Sibiului:

Actualul primar, Astrid Fodor, din partea Frontului Democrat German din România, candidează pentru un al doilea mandat. Ceilalți 5 candidați, după cum este afișat anterior, vin din partea partidelor importante din România.

Cel mai încrezător din candidații la funcția de primar în Sibiu, liberalul Adrian Bibu, la lanarea campaniei anunța că și-a format o echipă puternică cu care va merge la alegeri, pe 27 septembrie.

Așadar este o muncă în desfășurare, și este prea devreme pentru mine să prezint o strategie completă acum. Mă concentrez pe ctivitatea de consilier local și munca la Sala Transilvania. Aici am o listă lungă de investiții pe care îmi doresc să le finalizez până la sfârșitul anului”, spunea Adrian Bibu când a anunțat ferm decizia de a candida la Primăria Sibiu.

Cu a doua șansă, din partea PSD, este Cătălin Stanciu, conform analizelor locale, dar rămâne de văzut la urnele de vot în 27 septembrie. Cătălin Stanciu este liderul organizației municipale din Sibiu și, conform unor sondaje recente, are șanse mari să câștige în fața actualului primar, Astrid Fodor.

De partea cealaltă, candidatul USR-PLUS este Raul Andrei Apostoiu, are 55 de ani, este inginer și administrează o companie din domeniul IT. Despre nominalizarea acestuia Dan Barna a avut numai cuvinte de laudă.

„Mă bucur să îl am alături de mine pe Raul Apostoiu. El este candidatul nostru la Primăria Sibiu. De asemenea este președinte al filialei PLUS. Radu este un alt coleg de care suntem foarte mândri, inginer în domeniul IT cu experiență relevantă”, spunea, la lansarea candidaților, Dan Barna, președintele USR.