Albert Oprea, dezvăluiri despre singurul concurent puternic de la Survivor România 2022. Nu, nu e Zmărăndescu! EXCLUSIV

Survivor România este un show fenomen, astfel că mulți telespectatori așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă în fiecare episod. Echipele au primit concurenți noi de curând. Albert Oprea a dezvăluit ce a observat la Războinici și Faimoși.

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din sezonul trecut de la Survivor România. Acesta a mărturisit că are așteptări mari atunci când vine vorba despre Marian Drăgulescu. Totuși, el a punctat că în Republica Dominicană există unele condiții greu de îndurat.

„Cele mai mari așteptări le am de la Marian Drăgulescu, este sportiv, toată lumea are așteptări de la el. Îl văd ca pe un campion mondial la gimnastică, dar Survivor este diferit, te întâlnești cu unele condiții cu care nu ai fost obișnuit.

De asemenea, Albert Oprea a punctat că primul traseu este extrem de greu pentru toți concurenții. Acesta a mărturisit că toată lumea speră ca Marian Drăgulescu să îl pună în dificultate pe Ionuț Popa. Momentan, Războinicul a demonstrat că este extrem de puternic în Republica Dominicană.

„Nu mi-am dat seama încă ce pot pe trasee. Este greu să zic că Marian Drăgulescu nu este rapid, primul traseu este greu. Țin minte primul meu joc de la Survivor, am alunecat, era să îmi sparg capul. Trebuie să mai treacă un timp pentru a vedea ce poate și ce nu poate.

Toată lumea are așteptări de la el, ca să îi facă cumva față lui Ionuț Popa. Se zice că el nu prea are adversar, dar chiar așa e. Sunt slăbuți Faimoșii, sunt sub Ionuț Popa, acest lucru nu este un secret. Mi-ar plăcea să aibă o provocare personală, să își dorească să învingă pe cineva.”, a explicat Albert Oprea.