„Al Treilea Război Mondial a început deja. Putin vrea să şteargă Ucraina de pe hartă.” Cine face declarații de ultimă oră

Putin încearcă să dărâme întreaga ordine mondială. Dar există modalități prin care chiar și americanii obișnuiți pot riposta, spune Fiona Hill în emisiunea „Putin and Nukes”. Fiona Hill, fostul director pentru Rusia şi Europa la Consiliul Naţional de Securitate al SUA, mai spune că Vladimir Putin al Rusiei a lansat cel mai mare război terestru din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Într-un interviu publicat de „Politico”, Fiona Hill, fostul director pentru Rusia şi Europa la Consiliul Naţional de Securitate al SUA, vorbește despre modul în care Vladimir Putin va schimba întreaga Europă prin atacurile devastatoare asupra Ucrainei.

Hill a petrecut mulți ani studiind istoria și a subliniat în repetate rânduri modul în care arcuri și tendințe lungi ale istoriei europene converg către Ucraina chiar acum. Suntem deja, spunea ea, în mijlocul unui al treilea război mondial, indiferent dacă am înțeles sau nu pe deplin acest lucru.

„Din păcate, pășim înapoi prin vechile tipare istorice despre care am spus că nu vom permite să se întâmple din nou.”, declară Fiona Hill, pentru Politico .

În același timp, Fiona Hill spune că nu este prea târziu pentru a-l întoarce pe Putin înapoi și că aceasta este o sarcină nu doar pentru ucraineni sau pentru NATO. Este o sarcină la care occidentalii și companiile pot contribui în mod important, odată ce înțeleg care este miza.

Întrebată de respectabila publicație dacă actualul obiectiv al lui Putin este reconstituirea Uniunii Sovietice, Fiona Hill spune că este o variantă destul de plauzibilă, argumentând că:

Analiza fostului director pentru Rusia şi Europa la Consiliul Naţional de Securitate al SUA Fiona Hill merge mai departe, vorbind despre greșelile NATO și care este, în aceste zile, statutul Alianței Nord-Atlantice, în contextul crizei din Ucraina, aceasta declarând că:

„Am avut un eșec politic pe termen lung, încă de la sfârșitul Războiului Rece, în ceea ce privește modul de gestionare a relațiilor NATO cu Rusia pentru a minimiza riscurile. NATO este un fel de asigurător masiv, un protector al securității naționale pentru Europa și Statele Unite.

(…) Acum putem vedea că nu am făcut diligențele necesare și nu am luat în considerare pe deplin toate contingențele posibile, inclusiv modul în care am putea atenua răspunsul negativ al Rusiei la extinderile succesive.

Gândiți-vă la Swiss Re, AIG sau Lloyds of London – atunci când pericolul a fost masiv, cum ar fi în timpul uraganului Katrina sau al crizei financiare globale din 2008, aceste companii de asigurări au avut probleme majore. Ele și clienții lor s-au trezit sub apă. Iar acest lucru este ceea ce membrii NATO învață acum.”, mai spune Fiona Hill.