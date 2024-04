Al doilea „nea Mărin al românilor” ne-a vorbit despre povestea lui „Sucă” al său. Cum a prins „viață” Amza Pellea prin Marin Barbu EXCLUSIV

Marin Barbu, cel cunoscut de o țară întreagă de ceva vreme drept nea Mărin, a preluat aproape pe nesimțite „ștafeta” de la regretatul actor Amza Pellea în ceea ce privește renumele artistic. Renume care se traduce în doar două cuvinte: „nea Mărin”.

Spre deosebire de inegalabilul Amza Pellea, nea Mărin Barbu nu e însă oltean, ci născut în Teleorman. Și recunoaște sincer că talentul său e departe de cel care i-a dat viață fără egal lui „Mihai Viteazul” sau lui „Decebal”.

Știe foarte bine ce-l diferențiază de regretatul Amza Pellea

Însă după ce i-a trecut surprinderea legată de această ipostază specială, nea Mărin Barbu știe foarte clar ce-l diferențiază de marele actor, de la nașterea căruia s-au împlinit recent 93 de ani.

„Recunosc că m-a surprins un pic și pe mine ipostaza asta cu nea Mărin. Într-un fel, însă, e normală fiindcă eu sunt Marin Barbu. Dar am devenit, nu știu când, un nea Mărin. Celor care mi-au spus nea Mărin miliardar eu le-am replicat imediat că acela a fost unul singur, pe când eu sunt nea Mărin jucăușul”, a declarat Marin Barbu în exclusivitate pentru Playtech Știri.

El spune că într-un fel se simte onorat că poartă acest nume de scenă.

„Am constatat și eu că am devenit în timp al doilea nea Marin al țării ăsteia. Pe Amza Pellea nu l-am cunoscut personal, fiindcă diferența de vârstă era mare, dar am o amintire de neșters cu el. E vorba despre un film despre ‘Cântarea României’ făcut de regizorul Gheorghe Vitanidis, la care am luat parte împreună cu dansatorii tineri din ansamblul ‘Cununa Carpaților’ și unde Amza Pellea a venit cu alți mari actori, cu cai, moment inspirat din filmele de epocă. Ni s-a tăiat răsuflarea atunci și-i admiram ca pe niște vedete internaționale”, povestește nea Mărin despre un anume moment din viața sa, petrecut pe când avea doar 19 ani.

Amintiri mai vechi sau mai noi cu vedeta oltenilor și a unei țări întregi

O a doua amintire e de dată mult mai recentă. Nea Mărin Barbu și colegii săi mai tineri din trupa sa de dans au ajuns anul trecut în Băilești, comuna natală a marelui Amza Pellea.

„Am ajuns acolo cu vrei trei autocare și am fost foarte bine primiți la Amza Pellea acasă. Lumea nu m-a scos din nea Mărin și am stat pe îndelete de vorbă. Dacă Amza Pellea știa să spună, ca puțini alții, povești oltenești, am descoperit că și eu pot, chiar dacă ale mele vin din altă zonă geografică a țării. Le-am spus, de exemplu, cum ne jucam noi, cu mai bine de 55 de ani în urmă, cu o bucată de lemn birca. Nici nu auziseră de așa ceva, dar pe vremea mea nu puteai avea alte jucării decât dintr-o simplă bucată de lemn”, continuă el firul povestirilor.

Ce are totuși în comun cu marele actor?

Pe de altă parte, Marin Barbu a descoperit că mai are ceva în comun cu Amza Pellea și poveștile sale: „Îl am și eu pe Sucă al meu. E vorba despre Liviu Vârciu, copilul meu de suflet, care nu mai trăznai face, mai ceva ca Sucă al lui nea Mărin, Amza Pellea. Una peste alta, e o onoare pentru mine să duc mai departe titlul acesta neoficial de nea Mărin”, susține același Marin Barbu.

Cel care știe ca puțin alții în țara asta lumea dansului nu știe cât o să mai continue să danseze și să apară la televizor, drept gazdă a emisiunii „Poftiți pe la noi”, la Antena 1.

„Habar nu am cât o să mai fac asta, deși anul trecut, când am ieșit la pensie, îmi jurasem că nu voi mai face nimic altceva decât o să-mi văd de ale mele. Și când colo, am alergat și alerg de două ori mai mult ca înainte!”, conchide al doilea „nea Mărin” al românilor.

Emisiunile în care Marin Barbu și Liviu Vârciu apar, cele din seria „Poftiți pe la noi”, au mare căutare în rândul telespectatorilor. Cea mai recentă serie, una care ne-a purtat prin zona geografică a Dobrogei, a fost difuzară chiar în primele două luni ale acestui an.