Al doilea cadru medical din România, decedat din cauza COVID-19. Ce vârstă avea asistenta din Brașov

Ministerul Sănătății a confirmat al doilea cadru medical din România care a decedat după ce a fost infectat cu COVID-19. Iată detalii despre asistenta din Brașov!

Ministerul Sănătății a confirmat decesul unei asistente medical din cadrul Spitalului Militar Brașov. Primele informații arată că femeia a avut contact cu soțul ei, de asemenea și el confirmat pozitiv. Cadrul medical în vârstă de 58 de ani a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Braşov cu suport ventilator. Aceasta a fost transferată pe data de 6 aprilie la spitalul suport din Colentina, iar azi a fost declarată decedată. Ea este al doilea cadru medical din România care s-a stins din viață din cauza coronavirusului, conform antena3.ro.

Amintim că în urmă cu doar patru zile a decedat un ambulanțier în vârstă de 53 de ani, acesta fiind primul deces în rândul personalului medical în urma infectării masive de la muncă. Bărbatul era angajat al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava. Acesta intrase în carantină la domiciliu, iar în ultimele două zile de viață l-a anunțat pe directorul medical printr-un apel telefonic faptul că starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

“Am aflat de la colegi că făcea tratament pentru hipertensiune arterială, dar nu s-a plâns niciodată. Am aflat că i s-a dat tratament și s-a dus acasă. Directoarea medicală ține legătura cu o parte din cei carantinati la domiciliu, printre care și el. La un moment dat a sunat fiica lui și a spus că el se simte rău. S-a dus o ambulanță, dar l-au găsit mort în casă. Am adus mașini de la Câmpulung, de la Fălticeni, de la Rădăuți, cu tot cu echipaj. De obicei, ei lucrează 12/24, 12/48, dar în momentul de față, cei valizi lucrează 12/12. Nu mai știu ce să fac! Până acum am primit niște posturi pe care o să le ocup în 2 zile. Am cerut 36 și ni s-au aprobat 20”

Alexandru Lăzăreanu, manager Serviciul Județean de Ambulanță Suceava