„Ajunge! Ridicați restricțiile, dați drumul la economie. O să murim de foame, nu de Covid!” Cine transmite acest mesaj urgent către autorități

Pandemia a afectat cam toate domeniilor și mulți angajați, dar și angajatori au avut de suferit. Oamenii cer autoritățile să se ridice restricțiile, pentru că economia a avut de suferit. Poate printre cel mai afectat domeniu a fost HORECA, însă există și alte domenii au avut de tras de pe urma restricțiilor și noilor reguli care au venit în încercarea de a minimiza răspândirea virusului.

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente din țară, face un apel către autorități, cerând să se ridice restricțiile penru a se evita blocarea economiei. El spune că dacă restricțiile rămân în vigoare, criza socială și economică se va agrava. Mai mult, el a dat exemplul virozelor și gripelor de dinainte de pandemie, unde nu s-a acționat altfel, deși generau forme de boală mai grave decât o face tulpina Omicron.

„Ajunge! Ridicati toate restrictiile, dati drumul la economie, altfel o sa murim de foame, nu de Covid

In octombrie 2019 am avut in Bucuresti o intalnire de bugetare la care au participat vreo 30 de colegi din 10 tari.

Toti tuseam, aveam nasul infundat, unii aveau febra, fiecare venise cu viroza respiratorie de acasa. Nu am oprit evenimentul, ne-am protejat cum am putut, unii erau vaccinati antigripal, altii luau medicamente si, important de mentionat, la acel moment nici una dintre economiile tarilor din care proveneau colegii nu erau inchise sau fusesera vreodata in anii anteriori.

Daca ne uitam din curiozitate la seriile statistice din lunile februarie 2018, 2019, 2020, publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, vom vedea ca ratele de incidență ILI + ARI (cazuri clinice compatibile cu gripă + infecții respiratorii acute) au fost de circa 400-600 de mii de cazuri in fiecare dintre cei trei ani”, spune Dragoș Damian.