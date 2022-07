Ai credit de 50.000 de euro? Cu cât ar putea crește rata ta acum

Ai credit de 50.000 de euro și habar nu ai ce se va întâmpla cu ratele tale? Banca Naţională a României a luat astăzi o decizie radicală pentru a ţine inflaţia în frâu. A majorat dobânda-cheie cu un punct, ajungând astfel de la 3,75 la 4,75 la sută. Cu cât ar putea crește rata ta acum, află din rândurile de mai jos.

Banca Națională a României a majorat dobânda cheie de la 3,75 la 4,75, astfel că sunt alteptate noi creşteri ai indicilor ROBOR şi IRCC. Nu se poate spune cu exactitate, tot ce se știe este că majorările vor fi mari.

Automat, creșterile indicilor vor duce la rate mai mari pentru români. Să luăm ca exemplu un împrumut standard de 250 de mii de lei, ceea ce înseamnă echivalentul a 50.000 de euro.

Se poate observa că, de la începutul lui 2022 și până acum rata a crescut cu 654 de lei. Totul pe fondul ascensiunii indicelui ROBOR la 3 luni. Este valabil în cazul împrumuturilor luate înainte de anul 2019.

Economiștii estimează că, în contextul majorării de astăzi, ROBOR va ajunge la nivelul de cel puțin 8%, ceea ce se traduce că rata va mai crește cu încă 252 de lei.

Banca Naţională a României va ţine strâns lichiditatea şi va lucra cu toate instrumentele, a anunțat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la un briefing de presă.

„Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecută. Deci mergem treptat. Ţinem strâns lichiditatea. Lucrăm cu toate instrumentele. Vedem ce se întâmplă în stânga şi în dreapta şi înainte, şi aş glumi, şi înapoi să vedem dacă am procedat bine şi aşteptăm ca pe măsură ce inflaţia vine în jos şi noi ne ducem cu dobânda, rata de politică monetară, în sus să ne întâlnim undeva. De aceea am sugerat 5%. Probabil că am fost optimist”, a spus Mugur Isărescu, întrebat despre evoluţia dobânzii de politică monetară.