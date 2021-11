Ai covid-19? Când trebuie să mergi la spital, conform dr. Beatrice Mahler

De la declanșarea pandemiei și până acum, toți am auzit sfaturile. Stați acasă. Distanțare socială. Acoperă-ți gura când tușești sau strănuți cu un șervețel sau tusește în cot. Spală-ți mâinile. Dar cum poți să-ți dai seama dacă tusea sau strănutul acela trebuie verificat? Pe scurt, dacă aveți simptome de coronavirus, cel mai bun lucru este să sunați la cabinetul medicului dumneavoastră. Simptomele de coronavirus sunt adesea ușoare, dar în unele cazuri pot deveni grave și pot pune viața în pericol.

Încă de la declanșarea pandemiei, medicii, ceretătorii și toți specialiștii în domeniu au reușit, într-un timp record, să stabilească despre ce virus este vorba și, mai ales, care sunt simptomele tipice ale infecției cu coronavirus. Așa cum spuneam la început, o tuse sau un banal strănut, mai ales în contextul acestor zile, poate fi unul suspect, sau pot fi chiar simptome ale infecției cu coronavirus.

Într-un timp relativ scurt specialiștii au reușit să definească aceste simptome ale infecției cu coronavirus, ulterior, deși au apărut noi variante, spun specialiștii, unele dintre aceste simptome s-au schimbat. Simptomele tipice sunt, după cum urmează:

Dacă vă confruntați cu oricare dintre aceste simptome, ar trebui să sunați la cabinetul medicului dumneavoastră pentru a vă ajuta să determinați pașii următori. Este posibil să vi se pună întrebări, cum ar fi dacă ați fost în contact strâns cu cineva care a fost testat pozitiv pentru coronavirus sau dacă aveți vreo afecțiune de bază.

Cei cu afecțiuni subiacente de sănătate, spun specialiștii, cum ar fi boli de inimă, diabet, imunosupresie, cancer, boli pulmonare sau boli de rinichi sunt mai expuși riscului de complicații ale virusului. Adulții cu vârsta peste 60 de ani sunt, de asemenea, expuși unui risc mai mare.

Ceea ce se mai știe sigur, referitor la infecțiile cu coronavirus, este că afectează în principal căile respiratorii, și în special plămânii. Au fost cazuri în care pacienți infectați cu coronavirus au ajuns la spital cu plămânii grav afectați, deși nu au dat semne de boală înainte.

Alții, cu forme ușoare la început, după ce au fost internați, medicii spun că evoluția a fost atât de rapidă, încât s-a ajuns la saturații de oxigen și de peste 90 la sută. Medicul Beatrice Mahler, printre cei care se confruntă zilnic cu cazuri de infecții noi cu coronavirus, trage un nou semnal de alarmă. Medicul spune că un pacient ar trebui internat, de urgență, după ce s-a constatat infectarea cu coronavirus, atunci când saturația ajunge sub 93%, și explică de ce.

„Din punctul meu de vedere, internarea în spital a unui pacient se justifică în momentul în care are o saturație sub 93%, are comorbidități și, cu atât mai mult dacă nu este vaccinat, pentru că riscul de evoluție spre o formă severă este mai mare. Este o categorie de populație care refuză să vină în spital, mai ales atunci când știe că ar fi suspect de COVID-19. Povestea care s-a creat în jurul acestei afecțiuni, poveștile din spațiul public, nu ajută pacientul care are nevoie.

La Marius Nasta, la camera de gardă, ajung pacienții care au stat acasă 14 zile în care știau că trebuie să mențină izolarea, ajung cu insuficiență respiratorie severă, cu un plămân fibrozat, moment în care intervenția noastră nu aduce beneficii foarte mari. Ajung în ultimele clipe de viață și avem pacienți care, cu toate manevrele pe care le facem, ajung să decedeze post-COVID. Nu sunt decese înregistrate COVID, dar ei ai avut COVID acasa”, , a explicat Beatrice Mahler.