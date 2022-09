Afecţiunea de care suferă Lora. Artista a povestit prin ce trece de ceva timp. Nu i-a fost uşor: „Mi-am dat seama că ceva era în neregulă”

Afecţiunea de care suferă Lora. Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu această condiție. Artista și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu felul în care reacționează organismul său, motiv pentru care a apelat la un specialist. Medicul i-a confirmat că trebuie să își schimbe stilul de viață, pentru a nu agrava situația. Află în rândurile de mai jos cu ce provocări se confruntă frumoasa cântăreață.

În ultima perioadă de timp, Lora a făcut schimbări importante în ceea ce privește stilul său de viață. La început, nimeni nu știa despre ce era vorba, de fapt. Mult îndrăgita artistă a dezvăluit că suferă de o afecțiune care a fost confirmată și de medici.

În primă fază, și-a dat seama singură că organismul său nu reacționează tocmai bine în anumite circumstanțe. Când a apelat la ajutorul unui medic, suspiciunile cântăreței au fost confirmate. Lora suferă de o condiție care i-a dat peste cap stilul de viață. Nu mai poate să consume orice.

Vedeta a vorbit, într-o intervenție recentă pentru presa românească, și despre o nouă schimbare pe care vrea să o facă de dragul sănătății sale. Lora vrea să înceapă să meargă la sală, pentru a se simți mai în formă. Ea îi sfătuiește pe toți fanii săi să facă exerciții fizice, însă nu doar când primesc abonamente cadou, întrucât nu se vor simți la fel de motivați.

Revenind la afecțiunea de care suferă Lora, cântăreața a mărturisit că și-a făcut recent câteva analize. În urma acestora, a aflat care era, de fapt, motivul pentru care se simțea umflată de multe ori. Interpreta prezintă intoleranță la gluten.

După ce a aflat că suferă de intoleranță la gluten, artista a renunțat complet la produsele care conțin acest ingredient. Vedeta trebuie să fie mai atentă la etichetele produselor pe care le cumpără. Cert este, însă, că de când are mai multă grijă la ceea ce consumă, se simte mult mai bine.

„Se poate și fără gluten, dar pentru că este complicat tot timpul să-mi cumpăr pâine fără gluten și chestii fără gluten, am renunțat la ele. Că nu am timp să-mi procur. Așa că, practic, acum mă hrănesc cu proteină de calitate, cu legume multe, fructe.

Eu am început să mănânc fructe, ceea ce înainte nu făceam. Beau apă, nu mai beau sucuri, nu beau prostii. Brânzeturile pot avea urme de gluten, dar nu am probleme de genul acesta. Cică sunt și anumite condimente, anumite medicamente care pot avea în compoziție gluten și atunci încerc să fiu atentă. Spun la orice restaurant unde mă duc să aibă grijă că am problema asta. Dacă nu sunt atentă, mă umflu”, a explicat Lora, pentru EGO.ro.