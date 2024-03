Afecțiunea ciudată de care suferă Jador. Mai puțin de 1% dintre oameni au această problemă

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, apreciat atât pentru talentul său, dar și pentru sinceritatea de care dă mereu dovadă. Recent, manelistul a recunoscut că suferă de o afecțiune grea, care îi dă mari bătăi de cap. Despre ce problemă este vorba și cum se manifestă.

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România. Este foarte popular și are o relație bună cu fanii lor, față de care nu are nimic de ascuns. Astfel, este sincer și îi place să fie transparent și să vorbească despre tot ce se petrece în viața lui, chiar și despre aspectele mai puțin bune.

De data aceasta, manelistul a făcut o dezvăluire la care nu se aștepta nimeni. În podcast-ul lui Jorge, acesta a mărturisit că viața lui nu este deloc roz, la propriu, pentru că suferă de o afecțiune care i-a dat mari bătăi de cap mereu.

Invitat în cadrul podcast-ului lui Jorge, manelistul a mărturisit că vede lumea diferit față de ceilalți. Mai exact, tânărul recunoaște că are probleme în ceea ce privește distingerea culorilor, suferind de discromatopsie.

Jador spune că afecțiunea lui este una foarte rară, având în vedere că afectează mai puțin de 1% din populație. S-a obișnuit cu ideea și nu a stat cu mâinile în sân, ci a mers la medic și a primit o pereche de ochelari care îl ajută să vadă mai bine, recunoscând fără ei doar albul și negrul.

Jador recunoaște că viața lui a fost mereu ciudată din cauza acestei afecțiuni, pentru că se lovea mereu de distingerea culorilor, care pentru el era o sarcină imposibilă. Manelistul mărturisește că a rămas șocat când a purtat ochelarii pentru prima dată, pentru că nu știa ce se petrece cu el.

„Da, e ciudat, când am pus ochelarii prima dată la ochi m-am speriat foarte tare, pentru că mă loveam din toate părțile de culori. Semnele de circulație îți sar în ochi cu ochelarii ăia, când îi dau jos, e ca și când dintr-o dată dispare orice nuanță”, a continuat manelistul, în podcast-ul lui Jorge.

Pe strada lui Jador a răsărit și soarele de ceva timp. Artistul a plecat din competiția Jador, dar și-a găsit marea iubire, într-o perioadă în care lucrurile nu mai mergeau bine pentru el. Este îndrăgostit până peste cap și visează acum la nuntă.

Chiar dacă Jador și Oana Ciocan nu sunt împreună de mult timp, artistul continuă să simtă că Oana Ciocan este femeia pe care și-a dorit dintotdeauna. Cântărețul o laudă și spune că a fost o provocare să ajungă la inima lui, pentru că a fost de multe ori dezamăgit înainte.

Acesta chiar a supus-o mai multor „teste” pentru a vedea dacă relația lor poate fi una stabilă, așa cum și-a dorit. Acesta recunoaște că nu i-a spus nimic despre situația lui materială și a lăsat-o să creadă că nu are nimic, lucru care nu a deranjat-o pe tânără.

Timp de o lună, a lăsat-o să creadă că are o situație financiară precară. Mai mult, i-a spus Oanei că are nevoie de bani, pentru că nu câștigă suficient din cântări.

„Ne-am cunoscut, i-am spus că locuința e cu chirie, că studioul e cu chirie, că mașina e în rate, că tot ce am eu nu-i al meu și că am nevoie de bani. Toți din jurul meu ziceau asta până m-am îmbătat prima oară și am spus că „Am testat-o pe Oana”. Vreo lună, trei săptămâni, o lună”, a declarat Jador, în podcastul moderat de Jorge.