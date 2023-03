Afaceristul italian care intră pe piața rezidențială românească. Ce va face în cea mai fierbinte zonă a Bucureștiului

Mare parte din locuințele nou construite în ultimii 20 de ani, fie apartamente, fie case la curte, sunt făcute de antreprenori străini. Semn că piața imobiliară însă se mișcă în România, străinii fac în continuare investiții în acest domeniu. Cine este afaceristul italian care intră pe piața rezidențială românească. Ce va construi în cea mai fierbinte zonă a Bucureștiului.

Omul de afaceri italian Ulisse Gheduzzi, proprietarul furnizorului de echipamente și utilaje pentru construcții Faresin, și-a anunțat intrarea pe piața rezidențială românească, cu Sungate Apartments.

Investiția se ridică la circa 18 milioane de euro, bani cu ajutorul cărora se va realiza un proiect format din 248 de apartamente, acesta fiind amplasat pe aceeași stradă cu ansamblurile rezidențiale ale familiei Negoiță, primarul Sectorului 3.

În prezent, Interdraw, companie de dezvoltare imobiliară și furnizor de servicii complete de project management și proiectare, fondată de antreprenorul Ulisse Gheduzzi, a luat autorizația de construire pentru un proiect rezidențial de 248 de apartamente noi, amplasat pe Strada Drumul Gura Caliței, din sector 3 București.

Valoarea de piață a Sungate Apartments este de peste 30 milioane de euro, potrivit profit.ro.

Ansamblul rezidențial Sungate Apartments se ridică pe un teren de circa 7.700 de metri pătrați și va conține trei clădiri de apartamente cu regim de înălțime de P+11 și respectiv P+9, precum și un nivel de locuri de parcare subterane.

De asemenea, proiectul include și spații comerciale la parterul fiecărui bloc, gândite pentru hipermarketuri, farmacii, cafenele sau furnizori de servicii esențiale.

Ulisse Gheduzzi a venit în România în 1998, când românii nu aveau un cont curent la bancă, adică își încasau salariile în mână, după cum își amintește acesta.

Încă de pe atunci, omul de afaceri italia a pus bazele a două companii din domeniul construcțiilor în țara noastră. Producătorul și furnizorul de cofraje Faresin, care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de 5,3 milioane euro, cea mai mare din 2008 încoace, și furnizorul de servicii de project și construction management Interdraw. Acesta din urmă a lucrat pentru proiecte imobiliare mari precum Doamna Ghica Plaza și Nusco Tower din Capitală.

„Aceasta este prima investiție a Interdraw pe segmentul rezidențial și este cel mai mare proiect al nostru în dezvoltare. Procesul de avizare este aproape de final și intenționăm să începem lucrările anul acesta.

Am decis să facem pasul spre dezvoltarea propriilor noastre proiecte după mai mulți ani în care am construit diverse proiecte și am oferit servicii de consultanță. În această perioadă, am lucrat cu o serie de colaboratori care sunt acum alături de noi”, spunea Ulisse Gheduzzi cu ceva timp în urmă.