Afacerile pe care le are Cătălin Botezatu. Din ce mai face bani, pe lângă modă

Om de televiziune, designer de succes – așa îl știu românii pe Cătălin Botezatu, însă vedeta mai are și alte afaceri ce îi aduc câștiguri impresionante. Cu ce se mai ocupă fostul jurat „Bravo! Ai stil”, în afară de modă: „La început, am pierdut sume foarte mari de bani”.

Când spunem „Cătălin Botezatu” spunem, fără doar și poate, „creator de modă”. Este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate nume din industrie, însă a reușit să facă investiții importante și în domenii cu totul diferite.

Publicul din România îl știe și din ipostaza omului de televiziune, una dintre cele mai recente colaborări ale sale cu un post TV fiind proiectul „Bravo! Ai stil”, în cadrul căruia a ocupat un loc la masa juraților.

Puțini știu, însă, că designerul are și alte afaceri ce îi aduc câștiguri financiare impresionante. Cu toate că astăzi se bucură de un confort financiar la care mulți pot doar visa, reușind să își facă orice moft, să își transforme aproape orice dorință în realitate, Cătălin Botezatu a trecut și prin momente extrem de grele în viață.

„E bine știut faptul că am avut o perioadă foarte grea în viața mea, eram la început, foarte tânăr, și am pierdut sume foarte mari de bani. Alți oameni în aceste situații pot claca, pe mine m-a întărit acea perioadă. Am făcut atunci o selecție drastică a oamenilor din preajma mea, aveam alături oameni care s-au dovedit a fi falși.

M-a motivat foarte tare această perioadă, m-a făcut să lupt, m-a întărit și m-a făcut să doresc să demonstrez că mă pot ridica și că pot fi din ce în ce mai bun. În afară de părinții mei, în acele momente nu mi-a fost nimeni alături”, a povestt Botezatu, potrivit VIVA!.