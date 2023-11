Afacerile care l-au îmbogățit pe Cristi Borcea după ce a rămas de două ori falit: “Nu era fiscalitate, nu declarai, era totul pe bani cash”

Astăzi, este unul dintre cei mai cunoscuți și prosperi oameni de afaceri de la noi din țară, însă până să se bucure de succesul din prezent, a trecut prin momente dificile, fiind nevoit să o ia de la zero. Acestea sunt afacerile care l-au îmbogățit pe Cristi Borcea, după ce a rămas falit de două ori. Fostul acționar de la Dinamo, mai sincer ca niciodată.

Om de afaceri, cuceritor celebru, Cristi Borcea este unul dintre cei mai interesanți bărbați celebri de la noi din țară. Are o poveste de viață desprinsă parcă dintr-un scenariu de film: căsătorii, amantlâcuri, divorțuri cu scandal, acuzații de infidelitate, afaceri reușite, eșuate, o condamnare la închisoare.

În ultimii ani, și-a găsit însă liniștea alături de o femeie care îl împlinește, îl completează și îi aduce zi de zi fericire în suflet, superba Valentina Pelinel.

Invitat la podcastul „Tare de tot” găzduit de Viorel Grigoroiu, fostul acționar de la Dinamo a vorbit deschis despre trecutul său, dezvăluind care au fost, de fapt, afacerile care l-au îmbogățit după ce a rămas falit de două ori, în urma unor investiții nereușite. Salvarea sa, de fiecare dată, a fost vânzarea de butelii.

„Sunt și afaceri care nu merg dacă nu le controlezi și le cunoști. Am rămas și de două ori fără bani și după tot la butelii am ajuns. O dată la Caritas, în 92 -93, am băgat toți banii, multe sute de mii de dolari, că nu erau euro, și am rămas fără bani. Și am luat-o din nou, am vândut BMW-ul și am luat-o din nou cu buteliile. Atunci mergeau, vedeai lumea la coadă, stăteau câte două zile, trei zile. Să depună, nu să ia banii.

Am încercat eu să aduc țigări BT cu timbre, legal, și eu nu știam, nu eram în afacerea asta și am pierdut vreo 500 de mii de dolari pentru că se aduceau multe prin contrabandă pe vremea aia și legal nu aveai cui să-i vinzi. Eu luam cu 270 și el era 100. Și atunci în mare parte m-am curățat, dar tot buteliile m-au scos. Am vândut celei mai mari firme din lume, HPB, de butelii, și în doi ani au dat faliment. Dacă nu cunoști și nu ești aici și nu știi despre ce e vorba… Experiența, anii te fac să gândești altfel”, a povestit Cristi Borcea, la podcastul „Tare de tot”.