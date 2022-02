Afacerea unică pe care o are TJ Miles în România. Din ce face bani concurentul de la Survivor 2022

TJ Miles a ajuns la Survivor, după ce a devenit celebru pe internet. Tânărul făcea vlogguri pe YouTube și filmulețe pe TikTok, acolo unde a și arătat cu ce se ocupă și care este sursa lui de venit. Deși mulți ar fi crezut că face bani din videoclipurile pe care le postează pe platformă, TJ Miles are o afacere solidă. El a vorbit de multe ori în vloggurile sale despre cum se ocupă de business-ul lui.

Tiberiu Iordache, alias TJ Miles, este unul dintre cei mai urmăriți influenceri din România. El deține un service auto, care se vrea a fi complet diferit de toate celelalte. Faimosul a spus că service-ul lui are un vibe american.

De altfel, el a decis să se întoarcă în România tocmai pentru a își deschide această afacere.

Miles este pasionat de vlogguri, haine, bijuterii, mașini, dar și de tatuaje.

Toate tatuajele pe care le are au o poveste și plănuiește să își picteze tot spatele cu povestea vieții sale de la început.

Tânărul are un tatuaj pe piept cu numele bunicii sale, care l-a crescut. Femeia a fost singura persoană cu care a vorbit în limba română și datorită ei nu a uitat limba.

„Datorită ei mi-am menținut limba, Dacă nu era ea, nu mai vorbeam română. Cu părinții mei vorbesc în engleză, cu bunica am avut o relație specială.

Am tatuat-o pe piept. Am numele ei pe piept, Maria Lungu. E singura femeie tatuată pe mine Ea a avut grijă de mine de când m-am născut. Am pierdut-o de câțiva ani.

A trăit 94 de ani, a avut o viață bună, plină. Am avut grijă de ea. E înmormântată în București. Când m-am întors în România, m-am întors cu ea, nu am lăsat-o singură acolo.”, au fost cuvintele lui Miles.