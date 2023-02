Afacerea unei familii din Bucureşti, dorită în Italia. Cu doar 4.000 de euro poţi începe şi tu un business de succes

Care este afacerea unei familii din Bucureşti și care a ajuns să fie dorită în Italia. Cei doi soți au început afacerea cu gândul de a fi doar împreună și pentru a face ceva nou pe piața din România. Cu doar 4.000 de euro poţi începe şi tu un business de succes.

Într-o piață unde francizele sunt asociate mai degrabă cu zona de fast-food și pariuri sportive, afacerea unei familii de lângă București aduce ceva nou.

Afacerea familiei este dorită și în Italia sub formă de franciză și oferă exclusiv specialități tradiționale italiene create de un bucătar sau chiar transmise de generații, fără niciun compromis în materie de rețete și de calitate.

Cannoleria a fost pusă pe picioare în anul 2019 de Chef Andrea di Russo și de soția sa, Andreea. A fost conceoută ca o mică afacere de familie, într-un cartier nou construit lângă Capitală, și se baza pe livrări la domiciliu.

După multele probleme întâmpinate în timpul pandemiei și după ce au fost nevoiți să se mute, Cannoleria este un adevărat restaurant și, în același timp, a devenit una dintre cele mai interesante francize din țara noastră.

„Din prima zi am avut clienți. Aveam foarte puțin spațiu și weekend-uri, le erau pline, Mulți rezervau din timp ca să poată prinde o măsuță la noi și eram foarte încântați și plini de adrenalină. Astfel am ajuns să ne împrietenim cu clienți ai noștri, care ulterior au devenit și francizații noștri. Am vrut ca acest concept, Cannoleria, să se adreseze doar familiilor ca și noi, să fie o afacere de familie așa cum este în Italia, unde să se implice personal, să aducă aportul lor și energia lor”, mai spune Andreea di Russo, dezvăluind care au fost primii francizați.