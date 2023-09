Cine este Mircea Căpățînă, noul investitor de la Imperiul Leilor sezonul 4. Afacerea care l-a îmbogățit

De-a lungul timpului, emisiunea Imperiul Leilor a avut mai mulți oameni de succes care au fost invitați să investească în afacerile sau ideile de afaceri ale concurenților. În sezonul 4, Mircea Căpățînă este unul dintre noii investitori. Cine este Mircea Căpățînă și ce afaceri are acesta, aflați în rândurile următoare.

Imperiul Leilor a ajuns la sezonul 4 și este una dintre cele mai urmărite emisiuni de pe Pro TV. În tot acest timp, sute de afaceri și proiecte neașteptate le-au fost prezentate „leilor”.

Cei care i-au convins pe investitori sunt acum cu un pas mai aproape de visul lor. În sezonul al treilea, investitorii au finanțat mai multe afaceri cu potențial, iar cei pasionați de business, și nu numai, au urmărit cu drag această emisiune.

Pe parcursul al celor trei sezoane, mai mulți oameni de afaceri au fost invitați să fie „lei”, investind în afacerile concurenților. Sezonul 4 vine cu un nou investitor, Mircea Căpățînă.

Citește și: Cine sunt cei 8 investitori de la Imperiul Leilor 2023. Schimbări majore în sezonul 4

În noul sezon Imperiul Leilor vor fi opt investitori, iar printre cei care revin se află Dragoș Petcu, Dan Șucu, dr. Wargha Enayati și Cristina Bâtlan. În sezonul patru, un nou investitor este Mircea Căpățînă.

Mircea Căpățînă are 34 de ani și este din Timișoara. A absolvit Universitatea Politehnica din orașul său natal, iar în prezent locuiește în Capitală. În anul 2006 a înființat o firmă, alături de câțiva prieteni. Este vorba despre o agenție de web design.

În momentul în care au realizat că nu este tocmai plăcut să scrie fiecare factură de mână, au venit cu o idee genială. În anul 2007, Mircea și prietenul său, Radu, au lansat prima versiune SmartBill.

Și zis și făcut. Radu și eu am acordat prima versiune de SmartBill din 2007, așa s-a și numit, Smartbill 2007. Am lucrat zi și noapte, multe luni, și am lansat în 13 aprilie progrămelul care era în forma de atunci.”, a povestit Mircea Căpățînă.

Citește și: Ce studii are Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor: “După primii doi ani am abandonat facultatea și mi-am început, de fapt, visul” EXCLUSIV VIDEO

Co-fodantorul softului românesc de facturare și contabilitate SmartBill s-a alăturat exchange-ului de criptomonede Tokero ca advisor pe segmentul conturi crypto pe firmă. Mircea are o experiență de 16 ani în piața IMM-urilor din România.

„Am văzut în Tokero un jucător serios, care an de an progresează. Simt că pot contribui în accelerarea acestui progres în special în zona dedicată IMM-urilor, de care se leagă întreaga mea experiență profesională de 16 ani. Nu sunt cel mai mare fan al criptomonedelor, din cauza riscurilor date de volatilitate și de lipsa reglementărilor, dar știu că universul crypto va fi parte din viitorul nostru. Mă bucur să am șansa să aduc o contribuție într-o companie neutră care are tracțiune tot mai mare în rândul antreprenorilor”, declară Mircea Căpățînă.