Afacerea în care Liviu Dragnea îşi investeşte banii. A renunţat la politică, cum are de gând să se îmbogăţească

În vara lui 2021, Liviu Dragnea a fost eliberat din penitenciar ca urmare a unei decizii luată de Tribunalul Giurgiu. Fostul lider PSD preciza că perioada de detenție a fost una de „suferință și abuzuri”. Tot atunci, el preciza că nu se mai întoarce în politică. În schimb, Dragnea a preferat să-și investească banii în altă afacere profitabilă.

În ce afacere și-a investit banii Liviu Dragnea

În mai 2019, Liviu Dragnea, fostul președinte al Camerei Deputaților, era condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, pentru instigare la abuz în serviciu. Ulterior, magistrații au decis ca fostul politician să fie eliberat din pușcărie.

„Eu mă consider deținut politic, pentru că am intrat (la închisoare) nevinovat. PSD a devenit un partid de operetă, un partid de lași”, spunea Dragnea, în 2021.

Liviu Dragnea a preferat să nu se mai întoarcă în politică, ci a decis să intre în afaceri. De data aceasta, el a ales un domeniu tot mai profitabil – energia. Anul trecut, fostul șef al Camerei Deputaților a înregistrat societatea Energy Multi Sistems SRL, în care deține 30% din părțile sociale, notează Liber de Teleorman.

Fostul politician nu este singur, ci alături de alți doi investitori, Mihai Sebastian Romulus, care deține 30% din părțile sociale și Dănuț Ungureanu, care are 10%. În plus, societatea Dami Procons International are o cotă de 30% în Energy Multi Sistems SRL.

Liviu Dragnea nu e străin de acest domeniu, căci și fiii lui, Valentin Ștefan și Alexandra Maria, au afaceri în energie. Firma lor Stal Energy SRL are sediul în comuna Lita, Teleorman, scrie G4Media.ro.

Fostul politician are probleme de sănătate

Anul trecut, fostul politician Liviu Dragnea s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate. Conform unor apropiați, ca urmare a degradării sănătății, acesta avea să plece din țară pentru a se interna în spital.

Informații despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, precum și confirmarea internării sale într-o clinică din afara țării, aveau să parvină în presă la finalul lui 2023, conform unor surse medicale.