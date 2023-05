Afacerea în care Ionuț Iftimoaie își va investi banii câștigați la Survivor 2023. De ce nu va intra în politică EXCLUSIV

Ionuț Iftimoaie, unul dintre cei mai cunoscuți sportivi români ai momentului, afirmă răspicat că nu vrea să audă de lumea politică. Vestitul concurent din acest an al emisiunii-concurs „Survivor” ne-a făcut confesiuni, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Am aflat și în ce anume afacere își va investi banii câștigați la concursurile tv.

Ionuț Iftimoaie ne-a dezvăluit de ce se ține departe de lumea politică:

Eu nu vreau așa ceva! Nu-mi trebuie etichetă, fiindcă mi-a dat Dumnezeu suficientă etichetă, nu mai am nevoie de asta”.

„Nu știu cum să le spun oamenilor că nu am nicio legătură cu zona politică. Nu-mi doresc nici să candidez, nu mă interesează să fiu nici senator, nici deputat, nici primar. Vreau să fiu un om fericit. La asta lucrez! Și eu nu am văzut niciun primar, niciun senator sau vreun alt om politic fericit. Sigur, ei se bucură de anumite lucruri, dar toți sunt cu probleme, toți sunt cu securea deasupra capului.

Ionuț Iftimoaie a mai adăugat, pentru Playtech Știri:

„Vreau să mă retrag la viața privată, să stau liniștit, să mă pot bucura de ceea ce am, fiindcă m-a binecuvântat Dumnezeu și recunosc că mi-a dat foarte multe! Tot ce am făcut am făcut prin munca mea, prin datorii, prin credite la bănci. Sunt verificat cum nu se poate, de ani buni, din toate părțile!”.