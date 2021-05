Afacerea din România care se bucură de succesul rețelei Facebook. Încă nu ai aflat de ea?

UiPath vrea să devină un Google sau Facebook al României. Compania a fost listat la New York, ceea ce a dus la creșterea valorii la aproape 40 de miliarde de dolari.

Gigantul Accel, cunoscut pentru prima investiție în Facebook, i-a dat dreptate lui Daniel Dines cu faptul că firma poate fi pusă în galeria celor mai tari tranzacții ale sale.

Investiția Acces a fost de 172 de milioane de dolari, iar acum UiPath valorează aproape 7 miliarde de dolari. Șeful UiPath a vorbit despre cum start-upul lui a ajuns la o evaluare de un miliard de dolari, afirmând că își dorește ca UiPath să fie un fel de Google sau Facebook în România.

Accel a venit cu o investiție de 172 de milioane de dolari, iar acum a devenit cel mai mare acționar extern al companiei. În plus, Accel a vândut 5% din acțiunile existente la data IPO-ului, însă și-au păstrat majoritatea acțiunilor.

„Noi am investit pe parcursul parteneriatului nostru cu UiPath un total de 172 de milioane de dolari (am condus Series A, Series B şi am participat în rundele următoare), cu Accel devenind cel mai mare acţionar extern al companiei.

Valoarea totală a investiţiei noastre în acest moment este de peste 7 miliarde de dolari, reprezentând un multiplu de peste 40x faţă de sumă investită, şi de peste 400x faţă de investiţia iniţială.

Noi am vândut 5% din acţiunile existente la data IPO-ului, păstrând în continuare majoritatea acţiunilor noastre”, a declarat Andrei Brașoveanu, partener în cadrul biroului din Londra al Accel.