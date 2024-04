Afacerea de succes începută de un român cu banii luaţi de pe o maşină. Acum, se gândeşte să se extindă

În urmă cu ani buni, Mircea Nicolescu deschidea Plăcintissima, un laborator în care se făceau tarte și quiche-uri pentru toate gusturile. Ulterior, românul s-a extins și a început să facă și torturi. Afacerea a început-o cu banii pe care i-a primit după ce vânduse o mașină. În timp, afacerea s-a extins destul de mult, așa că a decis să schimbe numele în Chat Noir. Iată povestea impresionantă a lui Mircea Nicolescu!

Mircea Nicolescu este pasionat de bucătărie de când se știe! În timpul liber pregătea tarte dulci și sărate pentru familie și prieteni, dar niciodată nu s-a gândit să facă un business din asta. Ulterior, el a decis să facă mai multe cursuri de gastronomie, deși la bază este inginer chimist.

„În cea mai mare parte a vieţii mele profesionale, am lucrat pentru mine, angajându-mă doar după vreun eşec. Ultimul meu job, înainte de Chat Noir, a fost de organizator de evenimente. Doar că cel care deţinea afacerea a vândut tot şi s-a mutat în State, aşa că m-am trezit întrebându-mă «What’s next?» Să o iei de la capăt poate fi interesant la 30 de ani, dar la 50 începi să-ţi pui mai multe întrebări, să te gândeşti ceva mai mult la viitor, la anii ce vor urma. Să te angajezi după o anumită vârstă, la noi nu este chiar simplu, oricâtă experienţă ai avea.” povestea Mircea Nicolescu, pentru businessmagazin.ro.

Într-o bună zi, un amic l-a sunat să-i spună că un spațiu comercial din centrul Capitalei era liber pentru închiriat. Așa că a mers, a analizat locul, dar nu avea bani la momentul respectiv. A vândut o mașină și a deschis spaţiul de pe Strada Batiştei ca snack bar.

„Investiţiile au fost relativ mici la început. Am avut norocul să găsesc un spaţiu deja utilat. Relativ mic, dar suficient de bun pentru ce aveam nevoie la momentul respectiv. Încă este un spaţiu OK, dar există perioade, când avem comenzi de catering mai mari, când ne gândim că am face saltul spre un spaţiu mai mare. Ce-i drept, pentru asta ai nevoie şi de o constanţă în venituri, performanţă pe care n-am reuşit încă să o avem.”, a mai explicat antreprenorul.