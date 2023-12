Afacerea cu care un român din Olanda a dat lovitura în Sibiu. A vândut tot pentru a investi în pasiunea soției sale

Pandemia de coronavirus a determinat mulți tineri, inclusiv din rândul familiștilor, să se reorienteze profesional. Este și cazul unui român din Olanda, care s-a mutat în România împreună cu soția lui. A vândut totul pentru a investi în pasiunea partenerei sale. Cu ce se ocupă în prezent.

Raul, născut în Sibiu, și Marjolein, o tânără din Olanda, s-au cunoscut în anul 2008. Trei ani mai târziu au decis să se mute împreună și să înceapă să își construiască o familie. Pandemia de coronavirus le-a dat planurile peste cap, costul vieții scumpindu-se considerabil peste hotare.

Așa se face că cei doi au luat renunțat la tot și au decis să se mute într-o zonă de lângă Sibiu, mai exact în Sadu. Înainte de a se muta în România, Raul era reparator de scule pneumatice, iar Marjolein lucra ca asistent anestezist la o instituție medicală.

„Ne-am hotărât să vindem tot ce am avut în Olanda și să începem o afacere în România”, a spus Raul, acesta beneficiind de sprijinul soției sale, care s-a acomodat mai repede în țara noastră decât a făcut-o românul, plecat de 18 ani peste hotare.

Olandeza avea o pasiune, pe vremea când trăia în străinătate. Împreună cu mama ei, restaura mobilă veche. S-a gândit să facă același lucru împreună cu Raul, la Sadu. Ideea s-a transformat, în timp, într-o afacere care se bucură de foarte multă apreciere.

Cei doi soți au cumpărat un teren în apropiere de Sibiu unde au pus bazele unei afaceri cu căsuțe de închiriat. Este vorba despre conceptul tiny house. Pe lângă aceasta însă, cuplul a deschis și un atelier de restaurare de mobilă retro, cu lucrări impresionante.

În noiembrie, Marjolein a închiriat o hală în Cisnădie, unde își desfășoară întreaga activitate. A pus mâna pe unelte și s-a apucat de treabă. Rezultatele nu sunt altfel decât fascinante!

„Totul s-a întâmplat subit. Efectiv am achiziționat mobila găsită în hală, după care am zis să o recondiționăm. Acum arată retro, cu alte culori. Am readus-o la viață. Achiziționam mobilă retro și o valorificăm, dar și restaurăm mobilă și la cererea clienților”, a spus Raul.