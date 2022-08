Afacerea cu care un român a dat lovitura. Rămâne cu 20.000 de euro în buzunar în fiecare lună

România a demonstrat de nenumărate ori că are potențialul de a se dezvolta, independent de multinaționale și marile corporații. Peste tot în România, mai ales acolo unde agricultura merge bine, există mici antreprenori care reușesc să facă minuni. Unii au demonstrat că pot avea afaceri profitabile cu investiții extrem de mici, cum este și afacerea cu care un român a dat lovitura. La finele fiecărei luni atrenprenorul nostru rămâne cu 20.000 de euro în buzunar.

Imediat după 1990 cine a avut inspirația de a investi bani în agricultură a reușit, ulterior, chiar să-și recupereze investiția inițială. Deși slab finanțată această parte, a antreprenoriatului din agriculutură, mulți români au riscat. Și-au investit banii în astfel de afaceri, rezultatul fiind unul pozitiv.

Așa s-a întâmplat și în 2013. Cu aproximativ 3.000 de euro, o familie din comuna Priboieni, din judeţul Argeş a decis să se apuce de treabă. Cuplul Florin Chiuţă şi Ana Maria Chiuţă au riscat mult atunci când s-au apucat de această afacere, dar după cum spun și ei, au avut și ajutor din partea părinţilor şi al prietenilor.

Afacerea lor agricolă, o investiție de 3.000 de euro inițială, s-a axat pe producția de fructe, crescute în mod natural. De la căpşuni la pomi fructiferi, spune Florin Chiuţă, culturile și le-au finanțat singuri. Ulterior, profiturile avute, de la an la an, le-au investit în alte culturi.

„Au fost banii necesari pentru material săditor – stoloni de căpşuni şi pomi fructiferi. Am arendat teren din zona noastră, nelucrat, după care am continuat să reinvestim din profit în fiecare an, câte 1.000, 2.000, 10.000 de euro.

Astfel, acum avem o fermă modernă de peste două hectare şi utilajele necesare.”, sue antreprenorul.