Afacerea cu care un fermier român a dat lovitura. Soiul plantat îi aduce bani serioşi, nici el nu se aştepta

Cultivarea roșiilor este o practică din ce în ce mai populară în rândul fermierilor. O importantă cultură de roșii poate să mărească semnificativ veniturile proprietarului. De altfel, potrivit unor analize, culturile de roșii sunt cele mai importante, după cele de cartofi. Află totul despre afacerea cu care un fermier a dat lovitura. Cum poți obține profituri uriașe.

Un fermier din localitatea Bălțătești, județul Neamț, a dat lovitura, după ce și-a deschis o afacere pe bază de roșii Marmande. Legumicultorul cultivă acest tip de legume de circa zece ani de zile. Potrivit declarațiilor făcute, încasează sume de bani frumoase de pe urma vânzării de roșii. Mai ales în circumstanțele în care producția este medie spre mare, comparativ cu alte tipuri de legume

Roșiile Marmande sunt originare din Franța, însă sunt cultivate în România de mai mulți ani de zile. Acestea pot să facă producție chiar și în perioade de secetă. După ce sunt culese, legumele rezistă până la cinci zile fără a se strica, potrivit relatărilor lui Vali Cucu, fermierul din Neamț.

Acest soi de roșii se cultivă prin semințe, din care cresc răsaduri. Roșiile pot fi cultivate atât în solar, cât și în grădină, atât timp cât nu sunt plantate în pământul în care, anterior, au fost cultivate alte legume. După plantarea roșiilor, se adaugă compostm și gunoi putrezit, potrivit indicațiilor fermierului.

Atenție! Nu se pune niciodată la rădăcina roșiilor Marmande gunoi de grajd proaspăt. Acesta arde plantele.

Legumicultorul Vali Cucu susține că roșiile Marmande sunt foarte rezistente la dăunători și boli, în comparație cu alte soiuri de tomate. Prin urmare, investițiile au fost mai scăzute la acest capitol, față de cazul altor legume.

„Roșia Marmande este destul de rezistentă la boli și dăunători. Anul acesta le-am făcut două tratamente cu Ridomil (fungicid n.r) în primăvară, după plantare. În rest am aplicat acel îngrășământ despre care ați scris și dvs. cu găinaț și drojdie, și este suficient.

Plus, obligatoriu fac dezinfectatul solului cu permanganat de potasiu în fiecare an, primăvara și vara. Dar este de ajutor că acest soi are o stabilitate genetică foarte mare.

În rest ud prin picurare la 4-5 zile, acum de când am început recoltatul am mai rărit dar se prezintă destul de bine la secetă, față de alte soiuri”, a spus fermierul, într-o intervenție pentru AgroIntel.ro.