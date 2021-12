Afacerea cu care Ruby a dat lovitura. În ce și-a investit banii din muzică: ‘E o sumă frumoasă’ EXCLUSIV

Misterioasa Ruby face mai nou investiții serioase și în lumea criptomonedelor, nu doar în cea muzicală. Ea recunoaște cu ușurință că ideea unei asemenea investiții nu i-a aparținut, dar după ce un amic i-a propus acst lucru, a început să citească informații de specialitate sau să caute site-uri cu tot felul de detalii.

Ana Claudia Grigore, alias Ruby, este plină de surprize. La cei aproape 33 de ani ai săi, pe care-i va împlini la finele lui ianuarie, Ruby dă dovadă că talentale sale muzicale pot fi oricând dublate de lucruri total neașteptate venite din partea sa. Iar una dintre aceste „isprăvi” ale sale de ultimă oră este legată de achiziția de criptomonede.

Din capul locului, Ruby a ținut să precizeze două lucruri, și anume că nu a făcut investițiile pentru ”a epata”, dar și că nu dorește să dezvăluie în ruptul capului, suma deja investită.

Ruby a fost propulsată pe prima scenă muzicală românească în urmă cu aproape un deceniu, o data cu lansarea hitului „Stinge lumina”, iar de atunci a devenit o „apropiată” a televiziunilor centrale. Dacă în primii doi sau trei ani, Ruby a preferat să cheltuiască cu rapiditate mai toate câștigurile sale, unele substanțiale, în ultima vreme ea și-a schimbat total optica.

Și-a achiziționat în primăvara lui 2019 un multiplex în zona Lacului Plumbuita din cartierul bucureștean Plumbuita, proprietate personală, în valoare de 500.000 de euro, sătulă să mai arunce mii de euro lunar pe chirie, pe care l-a amenajat și dotat doar după gustul ei. Foarte curând, în proprietatea sa a intrat și un bolid, mai exact un „Aston Martin Volante” în ediție limitată, estimat la circa 180.000 de euro.

O mașină care a ajuns în „familia” vedetei în toamna anului trecut, în plină pandemie, cam în aceeași perioadă în care Ruby lasă să se înțeleagă că a început să cocheteze cu lumea aparte a criptomonedelor.

În altă ordine de idei, nici acest an ar putea să o ocolească în materie de lucruri inedite. Pe scurt, există șanse ca Ruby să petreacă Revelionul, în premieră pentru ultimii ani, acasă:

„Cu zece zile înainte de cea mai lungă noapte dintre ani nu am încă nicio ofertă. Culmea, anul trecut am cântat în poiana Brașov, dar anul acesta nu s-a ivit încă nimic. Mai am însă răbdare, fiindcă pe 30 am concert. Iar dacă nu și nu, atunci o să mă distrez pe cinste la mine acasă, cel mai probabil!”.