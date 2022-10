Afacerea cu care Otniela Sandu vrea să dea lovitura: ‘M-aș speria dacă aș calcula bugetul’ VIDEO EXCLUSIV

Fosta concurentă de la “Bravo, ai stil! Celebrities” și-a îndeplinit visul de a avea propriul brand de haine. Prezentă zilele trecute la avanpremiera filmului “Adam Întunecatul”, la Cineplexx Băneasa, Otniela Sandu ne-a povestit că și-a investit banii câștigați din diverse proiecte TV și online în noua afacere și că speră să fie una de succes. Până când își va găsi jumătatea, blonda se concentrează pe plan profesional: campanii online, castinguri, dar și ultimele pregătiri pentru lansarea rochiilor concepute după ideile ei.

De-a lungul timpului, ce dezavantaje ai avut din cauza faptului că ești o persoană frumoasă?

Nu știu câte dezavantaje sau avantaje am avut, dar este o presiune pe care o ai, pentru că atunci când ambalajul este unul frumos, ți-e mai greu să stai să vezi și interiorul, poate că asta a fost dezamăgirea mea cea mai mare de-a lungul timpului cu frumusețea.

Ți s-a întâmplat să auzi comentarii de genul “Este doar frumoasă!”?

Mi s-a întâmplat să interpretez asta poate din anumite replici, dar mi-am dat seama, de-a lungul timpului, că este o chestie cu care trebuie să lucrez cu mine. Am trecut peste episoadele astea pe care le-am avut la un moment dat. Atunci când știi cine ești, nu mai contează ce cred alții. De multe ori interpretăm lucruri, pentru că noi nu suntem siguri sau avem o problemă încât îi lăsăm pe alții cumva să ne judece.

Cât timp ți-a luat să ajungi la această concluzie?

Am avut ceva ani în care am lucrat cu mine. Nici acum nu pot să zic că sunt imună, dar am ajuns să descopăr și să înțeleg de ce las să mă afecteze anumite lucruri sau de ce cred anumite lucruri pe care le spun alții despre mine, chiar dacă nu sunt reale. Sunt un om care e atent la ce zic alții și foarte empatic, cumva tot timpul am căutat să mă iubească toată lumea și am înțeles foarte greu că nu are cum să te iubească toată lumea, chiar dacă ești un înger, chiar dacă ești perfect.

Ai mers la psiholog în perioada respectivă?

Nu, nu am fost la psiholog, dar am citit destul de multe cărți și am interacționat cu oameni care trecuseră prin experiențe similare. Mi-am dat seama singură de multe ori că e greșit. De ce îmi doresc să mă placă toată lumea? Care e treaba care se ascunde în spatele acestui lucru?

Pe plan profesional ce proiecte ai?

Încă merg la toate castingurile, la tot ce se ține pe zona asta de actorie, am deja niște filme în care am jucat, dar mi-aș dori să fie doar despre asta toată viața. Am proiecte, campanii de imagine. Am un brand de haine, pe care urmează să îl lansez. Sunt niște rochii superbe, vreau să merg mai departe cu brandul acesta, pe care l-am visat încă de când eram mică și acum am avut curaj să îl fac. Toate produsele sunt făcute fix de la zero, nu sunt luate de undeva, materialele sunt alese de mine, am mers în fabrică, am modificat la ele foarte mult.

Te pricepi la croitorie?

Am făcut un curs de design vestimentar, dar nu pot să spun că pot să le croiesc. Am pe cineva care le schițează după ideile mele, cineva care se ocupă de măsuri, apoi le scoatem digital, le ducem în fabrică, le discutăm și acolo. Practic de un an fac treaba asta. Dacă anul trecut, în octombrie, exact pe vremea asta, visam doar și acum este totul făcut, trebuie doar un clic să mai repar chestii pentru site și să fie vizibil.

Ce buget ai alocat pentru această afacere?

Cred că dacă aș sta să calculez bugetul, m-aș speria. Nu a fost un buget dintr-odată, am tot investit, ba în materiale, apoi în oamenii cu care am lucrat, apoi în site, se strâng. Nici nu am vrut încă să fac calculul, pe care trebuie să-l fac să văd așa cam pe ce cai stau. Tot ce câștigam, băgam acolo, un proiect ok, banii acolo. Sper să meargă și să fie un vis care o să prindă contur.

Pe plan personal ce îți dorești?

Îmi doresc să fiu iubită fix așa cum iubesc eu. Sunt singură, toate lucrurile se întâmplă dintr-un anumit motiv și atunci vreau și am învățat să mă concentrez pe ce urmează să se întâmple, nu pe ce a fost.