Afacerea cu care o fată de 11 ani câștigă 1,5 milioane de euro pe an. Vrea să se retragă, însă

Ambiție și determinare. O fetiță de numai 11 ani din Australia a reușit să devină milionară la o vârstă destul de fragedă, datorită afacerilor sale. Minora a decis, totuși, să se retragă deoarece vrea să se concentreze pe educația ei. Cum a reușit să câștige o avere, până acum.

Deși pare greu de crezut, micuța Pixie Curtis, din Australia, câștigă 110.000 lire sterline pe lună, adică 1,5 milioane de euro pe an, vânzând jucării și accesorii pentru păr. Afacerea copilei de numai 11 ani s-a dovedit a fi extrem de prosperă, spre mândria și bucuria părinților ei.

Mama tinerei, Roxy, a dezvăluit, anul trecut, că Pixie urma să se retragă din activitate la vârsta de 15 ani, însă copila s-ar fi răzgândit și a decis să se „pensioneze” cu patru ani mai devreme.

Pixie a adunat un imperiu de mai multe milioane de lire vânzând jucării și accesorii pentru păr, lansându-și afacerea în timpul pandemiei. Micuța antreprenoare a decis, în schimb, să se concentreze pe studiile sale, pentru moment.

„Pixie a decis să-și atârne pantofii din magazinul de jucării online pentru a se concentra pe intrarea ei iminentă în liceu.

Pe scurt, în ultimele luni, am discutat despre planurile de afaceri viitoare ca familie și am decis că, deși a fost o călătorie uimitoare, începută cu aproximativ trei ani în urmă, era timpul să ne reorientăm, deoarece în curând va intra la liceu.”, a declarat mama fetiței, potrivit The Sun.