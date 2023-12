Afacerea cu care ÎPS Teodosie a dat lovitura în România. Vrea să devină lider de piață

ÎPS Teodosie a întrat în afaceri! Arhiepiscopia Tomisului vrea să facă câștiguri suplimentare, așa că s-a asociat într-un business cu pompe funebre. Sediul se află în Constanța. Iată toate detaliile despre afacerea cu care ÎPS Teodosie vrea să dea lovitura!

Ce afacere are ÎPS Teodosie

Conform Fanatik, Lumina Servicii Funerare SRL are sediul la Palatul Arhiepiscopal din Constanța, însă punctul de lucru se află la parterul unui bloc. Casa Funerară Sfântul Andrei funcționează non-stop și oferă servicii complete, de la sicrie și transport, la coroane, până la eliberare certificate de deces și îmbălsămare. În plus, SRL-ul mai are un punct de lucru în localitatea Lumina.

Lumina Servicii Funerare SRL are încasări mari

Încă de la începuturi, firma de pompe funebre a mers foarte bine. Se pare că Înalt Preasfințitul Teodosie ar fi dat ordine ca toate parohiile din județ să aibă panouri publicitare pentru firma Arhiepiscopiei.

În pandemie, Lumina Servicii Funerare SRL a avut câștiguri modeste, însă din 2020, cifra de afaceri a firmei a crescut la 175.730 de lei (de la 115.230 lei, în 2020). În 2022, firma lui ÎPS Teodosie a cunoscut o scădere și a ajuns la 97.330 lei. În schimb, firma a ajuns pe plus acum, cu aproximativ 32.878. SRL-ul are doar un singur angajat, iar administratorul este preotul constănțean Paul Parlică.

Averea imensă pe care o deține

Înalt Preasfințitul Teodosie are o avere uriașă. Conform Newsweek.ro, în ultimii 10 el a avut venituri totale de 4,5 milioane de lei. De asemenea, prelatul are 17 conturi bancare deschise pe numele său și multiple proprietăți imobiliare în Prahova și Suceava.

În schimb, ÎPS Teodosie este plătit regește de Arhiepiscopia Tomisului, aflată în subordinea Bisericii Ortodoxe Române. ÎPS Teodosie mai deține și 30.000 de metri pătrați de pădure, 23.000 de metri pătrați de pășune și peste 22.000 de metri pătrați de fânețe.

De la Arhiepiscopia Tomisului, acesta are un salariu de 25.000 de lei. Bani îi vin în conturi și de la Universitatea Ovidius din Constanța, acolo unde ÎPS Teodosie este profesor și câștigă peste 20.000/lună.

Cu toate că are conturile pline, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie este urmărit penal de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru cumpărare de influenţă, în timp ce un consilier din cadrul Arhiepiscopiei este suspectat de complicitate la această infracţiune. Se pare că el ar fi promis unui om de afaceri 160.000 de lei, care trebuia să obțină 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, scrie Digi24.ro.