Afacerea cu care doi români au dat lovitura. Au mare succes, iau sute de lei pe un kilogram. Şi tu poţi face asta

Doi români din Miercurea Ciuc au dat lovitura cu o afacere pe care aproape oricine ar putea să o deschisă. Soţii Balint au mare succes şi au ajuns să câştige sute de lei din vânzarea unui kilogram din produsele lor speciale.

Desertul preferat al multor români a dus la înființarea unei afaceri foarte profitabile pentru doi tineri din Miercurea Ciuc. În urma unui curs de gătit, o tânără cu spirit de afaceri și-a descoperit pasiunea pentru prepararea ciocolatei.

Astfel, a pus pe picioare o firmă care își livrează produsele în zeci de magazine din țară și care avea o cifră de afaceri de aproape 50.000 de euro în anul 2019.

Inițial, Eszter Balint a vrut să facă acasă ciocolată pentru prieteni și familie. A pus în practică rețeta bunicii, însă rezultatele nu au cele scontate, astfel că s-a înscris la un curs. Așa și-a perfectat pasiunea, timp în care a decis să își deschidă o afacere.

„Noi am pornit de la zero cu ajutorul unui start-up și am început să facem ciocolată pentru evenimente. Dar când a venit virusul, a trebuit să împachetăm pralinele și să mergem în magazine. Avem foarte multe comenzi și încercăm să le onorăm pe toate”, a declarat Eszter Balint, proprietara manufacturii.