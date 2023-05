Afacerea cu care Daiana Anghel a dat lovitura după ce a renunțat la TV. În ce condiții ar reveni în televiziune EXCLUSIV VIDEO

A renunțat în urmă cu 10 ani la cariera în televiziune, hotârându-se să își îndeplinească visul de a performa într-o industrie cu totul specială. Își dorea să ajungă în acest punct încă din copilărie. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, ne-a spus de ce a refuzat ofertele primite în televiziune, dar și în ce condiții ar reveni pe micul ecran. Iată afacerea cu care Daiana Anghel a dat lovitura, după ce a dispărut de pe micile ecrane. VIDEO

Daiana Anghel ne-a mărturisit că se bucură de susținerea partenerului de viață, care îi înțelege jobul și că niciodată nu i-a reproșat că acordă prea mult timp acestei pasiuni din care face bani.

Afacerea cu care Daiana Anghel a dat lovitura

Playtech Știri: În urmă cu 10 ani ai făcut o schimbare radicală pe plan profesional. Ai renunțat la televiziune în favoarea industriei de beauty. Ce te-a motivat?

Daiana Anghel: Teoretic da, a fost o schimbare bruscă, dar practic nu era pentru mine un domeniu nou. Adică nu e că am intrat pe un teritoriu total necunoscut. Nu mă mai regăseam în televiziune, adică simțeam că drumul meu în cariera respectivă cumva ajunsese la final și, în momentul în care nu mai îmi face plăcere să fac ceva fie că discutăm din punct de vedere al carierei sau al hobby-ului, consider că este bine să mă reorientez, pentru că în momentul în care ajungi să nu mai faci cu plăcere ceea ce faci, devine o corvoadă.

Și nu mai era pentru mine o plăcere în momentul respectiv și cumva cred că am avut nevoie de toți anii de televiziune să-mi ofere foarte multe cunoștințe pe o zonă de care ai nevoie și în domeniul de beauty. Tot ce înseamnă partea de marketing, de branding, de personal – branding și așa mai departe. Am folosit foarte mult, toată experiența acumulată în cei 10 ani de televiziune și am integrat-o în domeniul de beauty.

În ce condiții s-ar întoarce în televiziune

În acești ani, ai mai primit oferte să revii pe micul ecran?

Acum foarte mult timp, da. Însă cred că toți cei cu care am lucrat la vremea respectivă, știi că se schimbă, pleacă de la o televiziune la alta, sau alții pur și simplu își schimbă domeniul de activitate, intră în publicitate, ei știu că nu mai am niciun interes să mă întorc. Cred că ultima ofertă a fost prin 2019 și nu mă mai vad. Nu știu, poate un format pe beauty.

Cum s-a ajuns la această colaborare cu un celebru brand de skincare?

Ideea a fost a lor și probabil pentru că au simțit cât de mult îmi plac aceste fiole. Eu le folosesc de foarte mult timp. Mă rog, produsele lor le folosesc de peste 10 ani. Am folosit de la început fiolele, am fost prima care le-a primit tot timpul înainte de lansare spre testare, toate variantele, să văd care îmi place cel mai mult, să am timp să le testez pe toate, pe îndelete și probabil că a venit cumva firesc și acest pas, după atâta timp în care am fost acolo alături de brand, mai ales în noile lansări ale fiolelor lor.

Ai călătorit și în Germania să vezi laboratoarele lor?

Acesta este următorul pas. Nu vă pot da detalii, pentru că este vorba despre un alt proiect, despre care încă nu am voie să spun nimic.

Cum arată viața ta la Brașov? Nu-ți lipsește adrenalina din Capitală?

Crede-mă că am și acolo parte de adrenalină, mai multă poate decât aș vrea. Singura diferență este că nu petrec atât de mult timp în trafic, că dacă am treburi în oraș le rezolv mult mai repede și rezolv într-un număr mult mai mare într-o zi față de București, dar, în rest, zilele mele sunt destul de pline pentru că dincolo de ce se vede pe instagram și anume rutinele pe care le fac sau sfaturile pe care le dau fetelor, am tot felul de proiecte în desfășurare cum este, de exemplu, această colaborare cu aceste fiole, plus partea de consultanță pe care o fac pentru retailerii cu care lucrez deja de ceva timp în zona de beauty, bineînțeles. Și nu este o muncă ușoară, adică îți consumă destul de mult timp, chiar dacă nu trebuie să fiu punctual la un anumit birou, am biroul meu de acasă unde poate petrec mai mult timp decât aș petrece la un birou în altă parte.

„Soțul consideră că sunt foarte bună în ceea ce fac”

Ce părere are soțul tău despre acest job, despre această pasiune a ta până la urmă?

Mă susține, pentru că și el consideră că sunt foarte bună în ceea ce fac. Dincolo de pasiune este partea de business, businessul de consultanță pe care îl am cu retailerii, acolo deja nu mai este nimic glamorous așa cum pare pe instagram, acolo este foarte mult vorba despre statistici, despre trenduri de piață, despre negocieri, este totul foarte administrativ și foarte practic. Pe instagram se vede partea mai frumoasă, mai artistică, unde povestim pe larg despre diverse subiecte în funcție de ce le interesează pe fete, iar Sorin s-a obișnuit.

Bineînțeles că are umorul care îl caracterizează și tot timpul reușește cumva să scoată câte o perlă, câteodată îl mai prind să-l postez și pe el cu ceea ce spune pe Instagram, dar normal că mă susține și e alături de mine. Nu s-a pus niciodată problema să îmi spună gata sau suficient sau e prea mult, nu. Ne respectăm hobby-urile și pasiunile reciproc și la mine am norocul ca pasiunea mea să fie și domeniul meu de activitate, deci cu atât mai mult mă susține.

Video: Daniel Bălan