Afacerea care îi umple de bani pe Florin și Brigitte Pastramă. Ce mai vând, pe lângă shaorma

Cartierul de vile al lui Florin Pastramă ar putea fi terminat până la vară. Florin Pastramă și Brigitte au fost în vizită la șantierul de lângă București, iar Brigitte l-a filmat pe acesta în timp ce-și verifica stadiul construcțiilor.

Afacerea care îi umple de bani pe Florin și Brigitte Pastramă

Florin Pastramă a postat pe rețelele de socializare următorul mesaj: “Locația Ștefănești, strada Timisoara, lângă Adrian Minune”, intrând în interiorul vilelor pentru a vedea cum lucrează echipele de muncitori. La început de an 2020. Brigitte a vorbit și despre afacerile imobiliare ale familiei, la Teo Show.

„Deschidem o shaormerie în Colentina, colț cu Fundeni. Avem, adică nu eu, el, are șapte case. Are un cartier rezidențial, eu nu l-am ajutat foarte mult acolo că el se pricepe mai bine la construcții. Dacă vindem o casă, cred că trăim vreo două, trei luni din banii ăștia. Eu sunt mai cheltuitoare”, a declarat Brigitte Pastramă. De asemenea, Florin Pastramă a precizat: “Vând o casă începând cu suma de 80.000 de euro. Casa are 150 de mp, parter și etaj”.

I s-a schimbat viața

Florin Pastramă spune că anul trecut i s-a schimbat viața, când acesta a întâlnit-o pe Brigitte. Spune că Dumnezeu i-a adus-o în cale:

”Anul trecut mi s-a schimbat viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu eram un băiat de cluburi, nu aveam familie, dar îmi doream foarte tare. M-am rugat la Dumnezeu și a lucrat prin Brigitte. I-am cerut să-mi dea ce e mai bun pentru mine.”, a povestit Florin Pastramă.

De asemenea, reamintim că și Brigitte este implicată în afaceri imobiliare. Ea are un restaurant și o vilă la Timișoara, pe care le-a scos la vânzare acum câteva luni, însă tranzacțiile nu s-au finalizat. Brigitte dorește nu mai puțin de 330.000 de euro pe spaţiul în care a funcţionat restaurantul şi 194.000 de euro pe vila cu piscină. Brigitte și Florin Pastramă mai au și o shaormerie în București, de unde scot bani.