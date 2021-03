Afacerea care a înflorit în pandemie. Ce îți aduc 2 români la ușă: „Oferim gust autentic, fresh”

Doi români au găsit ideea perfectă pentru contextul actual, așa că nu te fac să pleci nicăieri, ci să stai acasă să-ți aștepți comanda. Afacerea a înflorit pentru aceștia chiar și în timp ce pandemie. Cu ce au venit nou și care era scopul inițial dorit?

Criza sanitară i-a făcut pe mulți să se reprofileze sau să încerce să reinventeze ceea ce deja aveau pentru contextul actual. În cel mai rău caz, cum sunt multe dintre afacerile din domeniul HoReCa, șefii au fost nevoiți să se obișnuiască cu gândul că totul va fi pus pe stop în timpul pandemiei.

Agricultorii au venit cu noi idei în timpul acesta, așa că unii au găsit modul prin care să aducă legume și fructe proaspete consumatorului chiar la el la ușă. Mai exact, un dâmbovițean și-a creat propria afacere prin care distribuie produse agricultorilor locali în fața casei lor. Costin Simion a creat platforma „FermierBun” la finele lunii martie a lui 2020, loc unde a a reușit să adune aproximativ 70 de producători locali.

„Produsele româneşti naturale nu mai sunt atât de accesibile cum erau odată. Fermier Bun alege exact acele fructe, legume, verdeţuri şi lactate pe care le găseşti în gospodăriile ţăranilor romăni şi ţi le pune la dispoziţie într-o piaţă virtuală menită să te ajute atât pe tine, cât şi pe bunii noştri fermieri locali”, spune Costin Simion, creatorul platformei Fermier Bun.

Vremurile l-au forțat să ia o decizie, astfel a pus bazele platformei în speranța că lucrurile vor fi măcar puțin mai bune pentru rudele și prietenii săi care nu au mai avut unde să-și desfacă producția odată cu închiderea piețelor.

-„Ideea de a crea o astfel de platformă are 7-8 ani”

„Ideea de a crea o astfel de platformă are 7-8 ani, când am cumpărat domeniul fermier.ro. Acesta era scopul iniţial, să livrăm legume şi fructe proaspete direct la consumatori acasă. Afacerea are ca scop să adune cât mai mulţi producători locali din zona limitrofă Târgoviştei, oferim un gust autentic, fresh, nu aduse de peste mări şi ţări. Noi ne facem achiziţiile de dimineaţă şi apoi le livrăm. Circuitul produselor este simplu şi porneşte de la momentul în care sunt scoase din pământ, culese şi apoi ajung în farfurie. Le luăm direct de la producători şi le livrăm la oameni”

Costin Simion (Sursa: adevărul.ro)