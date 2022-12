Afacerea banală cu care o româncă a dat lovitura. Vinde mii de produse, şi tu poţi face asta oricând!

Dacă și tu ești în căutarea unei modalități de a câștiga bani în plus, trebuie neapărat să arunci o privire asupra rândurilor de mai jos, în care vom vorbi despre afacerea banală cu care o româncă a dat lovitura. N-ai fi crezut că din această activitate ai putea să încasezi sume atât de mari de bani. Profitul înregistrat de tânără în anul 2022 a fost de 15.000 de euro.

În anul 2014, Alexandra Condurache a decis să nu mai umble prin magazine pentru a cumpăra globuri și a le face cadou cunoscuților și apropiaților săi. Atunci a început să investească în diverse materiale, construind acasă, singură, decorațiunile. Așa a luat naștere proiectul „Globul înfofolit”, care îi aduce româncăi sume frumoase de bani.

Familia Alexandrei Condurache s-a implicat activ în proiectul dezvoltat de tânără. În primă fază, nu a fost gândit drept o idee de afacere. Însă fiindcă produsul a încântat românii, iar cererea a continuat să crească, a luat forma unui business. Este modelul de afacere cu care românii pot da lovitura.

„Am decis în 2014, înainte de Crăciun, să nu mai alerg prin malluri încercând să cumpăr ceva dră­guţ şi care să mă reprezinte prietenilor şi colegi­lor mei. Am dorit să fac eu ceva. Aşa s-a născut Globul înfofolit. Este un proiect de familie, la care au contribuit soţul meu, fratele meu şi părinţii mei. Noi nu l-am gândit iniţial ca fiind un busi­ness.

A pornit ca un hobby. Am căutat materiale şi şnururi. Cred că, în primul an, am făcut circa 60 de bucăţi cu scopul de a le dărui. Le-am dus la muncă, unde au fost foarte aprecia­te de colegii mei. Le-am vândut pe toate. Nici nu ştiam care ar fi un preţ corect”, a spus Alexandra Condurache, într-o intervenție pentru ZF.ro.